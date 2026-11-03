Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão

Concurso especial terá apostas disponíveis até 31 de dezembro e sorteio em 1º de janeiro de 2027; prêmio principal não acumula

Em 2025, a Mega da Virada distribuiu R$ 1,09 bilhão entre seis apostas vencedoras, que receberam mais de R$ 181,8 milhões cada

As apostas para a Mega da Virada 2026 começaram nesta terça-feira (3), com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão. Os interessados poderão registrar seus jogos até as 22h de 31 de dezembro, enquanto o sorteio está programado para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

A expectativa é de mais uma premiação bilionária após o recorde registrado na edição anterior. Em 2025, a Mega da Virada distribuiu R$ 1,09 bilhão entre seis apostas vencedoras, que receberam mais de R$ 181,8 milhões cada. Inicialmente, a Caixa Econômica Federal estimava um prêmio de R$ 850 milhões, mas o valor aumentou até a realização do sorteio.

Regras do sorteio

Assim como nos concursos regulares da Mega-Sena, os participantes devem escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os seis números sorteados, mas também há pagamentos para quem conseguir cinco acertos, na quina, ou quatro, na quadra.

A principal característica da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor reservado à premiação principal será distribuído entre os ganhadores da quina. Se também não houver acertadores nessa faixa, o dinheiro será destinado aos vencedores da quadra.

Os participantes ainda podem utilizar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos automaticamente pelo sistema da Caixa.

Valores das apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de números selecionados, assim como as probabilidades de acertar a combinação vencedora.

Os jogos podem ser registrados presencialmente em uma das mais de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Apostas pela internet

Para participar pela internet, é necessário ter pelo menos 18 anos e possuir CPF válido. O cadastro pode ser realizado pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, disponível para dispositivos Android e iOS. Correntistas da instituição também podem utilizar o internet banking para registrar suas apostas.

No aplicativo, o usuário precisa estar em território brasileiro para concluir o procedimento. A plataforma utiliza a geolocalização do aparelho para verificar se a aposta está sendo realizada dentro do país.

O prazo para participar termina às 22h de 31 de dezembro de 2026, conforme o calendário divulgado para o concurso especial.