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Morre terceira vítima de explosão em usina no interior de SP

O acidente em Tapiratiba também deixou uma quarta pessoa ferida

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Itaiquara Alimentos
A Itaiquara Alimentos disse estar colaborando com as 'autoridades competentes' Reprodução/Google Street View

Morreu na quarta-feira (14) a terceira vítima da explosão na usina da Itaiquara Alimentos, em Tapiratiba, no interior de São Paulo. O homem de 62 anos estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A explosão de uma turbina ocorreu na manhã de sexta-feira (9). Um trabalhador morreu no local.

A segunda vítima morreu depois de ser hospitalizada. O acidente também deixou mais uma quarta pessoa ferida.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a polícia civil continua com as investigações. Em nota, o órgão também disse que a “autoridade policial aguarda os resultados dos laudos periciais, em elaboração, para auxiliar no esclarecimento dos fatos”.

A Itaiquara Alimentos publicou na terça-feira (13) um comunicado sobre a explosão. A empresa “manifestou profundo pesar pelo acidente” e “expressou sinceros sentimentos às famílias das vítimas”. A companhia disse também estar colaborando com as “autoridades competentes”.

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