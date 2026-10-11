JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Isso Não é um Talk Show – Melhores Momentos | 22h00 - 00h00
Brasil

PM relata depredação, tumulto e pichações em dispersão de ato pró-Lula na Paulista

Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que as ocorrências surgiram "durante a dispersão dos manifestantes"

Estadão Conteúdo

metrô de são paulo
Manifestantes se reúnem neste domingo,(11), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), durante ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ANGéLICA ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ocorrências de tumulto, pichações e depredação na Avenida Paulista foram registradas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo neste domingo (11). Ao longo do dia, a região foi palco de ato da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a presença do candidato.

Em nota enviada à reportagem por volta das 19h, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que as ocorrências surgiram “durante a dispersão dos manifestantes” e que a PM “permanece acompanhando a movimentação” para garantir a ordem pública.

Em vídeos gravados a partir da redação da CNN Brasil, localizada na Paulista, que ganharam repercussão nas redes sociais, é possível verificar pessoas na parte de cima da cobertura de vidro de uma das entradas da estação de metrô Trianon-Masp, da Linha Verde, por exemplo. Há uma pichação com a frase “Viva a Revolução”, mas não há indícios sobre quando ela foi feita, ou por quem.

Algumas dessas pessoas aparecem com o rosto coberto. Em algumas imagens, como na que está acima, é possível ver policiais ao fundo.

Procurado pela reportagem, o Metrô informou que até o início da noite não tinha registros de vandalismo ou danos nas estações da região da Avenida Paulista. “A operação do dia foi focada em preservar a segurança e transporte dos passageiros durante a manifestação”, informou a assessoria.

No ato, o presidente Lula, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL), fez um discurso em aceno a jovens e idosos (clique aqui para ler mais)

Estação Trianon-Masp chegou a ser fechada

Em razão da alta quantidade de pessoas, o Metrô acionou seu plano de controle de multidão e fechou o acesso à estação Trianon-Masp até as 16h30, gerando reclamação das pessoas. As estações Consolação e Brigadeiro permaneceram abertas.

A medida é adotada em situações de concentração de fluxo maior que o da capacidade de uma estação, como por exemplo o Réveillon

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

A Polícia Militar acompanha a manifestação realizada neste domingo (11), na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Durante a dispersão dos manifestantes, foram registradas algumas ocorrências de tumulto, pichações e depredação em pontos da região.

A Polícia Militar permanece acompanhando a movimentação, com equipes atuando para garantir a segurança da população e a preservação da ordem pública.

O que diz o Metrô de SP

Não temos registros internos de ocorrências de vandalismo e danos nas estações da Av. Paulista no momento. A operação do dia foi focada em preservar a segurança e transporte dos passageiros durante a manifestação.

Assuntos

continue lendo

André Mendonça Política André Mendonça manda CUT apagar posts que ligavam Flávio a milícias e fim do Pix . A ordem foi assinada neste domingo (11), a pedido do próprio candidato
  1. PMs dispararam 45 vezes contra jovem que morreu com 27 tiros em SP Jovem Pan · há 7 horas
  2. Jovem morre após ser atingido por 27 tiros em abordagem policial em zona nobre de SP Estadão Conteúdo · há 7 horas
  3. Santuário de Aparecida terá missas, consagração e procissão no feriado Agência Brasil · há 14 horas
  4. Queimadas no Amazonas crescem 271%; SP envia 30 agentes para reforço Jovem Pan · há 15 horas