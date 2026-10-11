PM relata depredação, tumulto e pichações em dispersão de ato pró-Lula na Paulista

Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que as ocorrências surgiram "durante a dispersão dos manifestantes"

Manifestantes se reúnem neste domingo,(11), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), durante ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Ocorrências de tumulto, pichações e depredação na Avenida Paulista foram registradas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo neste domingo (11). Ao longo do dia, a região foi palco de ato da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a presença do candidato.

Em nota enviada à reportagem por volta das 19h, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que as ocorrências surgiram “durante a dispersão dos manifestantes” e que a PM “permanece acompanhando a movimentação” para garantir a ordem pública.

Em vídeos gravados a partir da redação da CNN Brasil, localizada na Paulista, que ganharam repercussão nas redes sociais, é possível verificar pessoas na parte de cima da cobertura de vidro de uma das entradas da estação de metrô Trianon-Masp, da Linha Verde, por exemplo. Há uma pichação com a frase “Viva a Revolução”, mas não há indícios sobre quando ela foi feita, ou por quem.

Algumas dessas pessoas aparecem com o rosto coberto. Em algumas imagens, como na que está acima, é possível ver policiais ao fundo.

Procurado pela reportagem, o Metrô informou que até o início da noite não tinha registros de vandalismo ou danos nas estações da região da Avenida Paulista. “A operação do dia foi focada em preservar a segurança e transporte dos passageiros durante a manifestação”, informou a assessoria.

No ato, o presidente Lula, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL), fez um discurso em aceno a jovens e idosos (clique aqui para ler mais)

Estação Trianon-Masp chegou a ser fechada

Em razão da alta quantidade de pessoas, o Metrô acionou seu plano de controle de multidão e fechou o acesso à estação Trianon-Masp até as 16h30, gerando reclamação das pessoas. As estações Consolação e Brigadeiro permaneceram abertas.

A medida é adotada em situações de concentração de fluxo maior que o da capacidade de uma estação, como por exemplo o Réveillon

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

A Polícia Militar acompanha a manifestação realizada neste domingo (11), na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Durante a dispersão dos manifestantes, foram registradas algumas ocorrências de tumulto, pichações e depredação em pontos da região.

A Polícia Militar permanece acompanhando a movimentação, com equipes atuando para garantir a segurança da população e a preservação da ordem pública.

O que diz o Metrô de SP

Não temos registros internos de ocorrências de vandalismo e danos nas estações da Av. Paulista no momento. A operação do dia foi focada em preservar a segurança e transporte dos passageiros durante a manifestação.