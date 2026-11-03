Denis Young Kim, de 43 anos, já foi condenado a 14 anos de prisão por matar um catador de recicláveis com uma balestra, em 2016; ele estava em liberdade quando agrediu a vítima

Polícia pede prisão de motorista que deu voadora em idoso de 79 anos na Grande SP

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão de Denis Young Kim, de 43 anos, acusado de tentar matar um idoso de 79 anos após uma discussão de trânsito em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão. O idoso caminhava com o auxílio de muletas quando tocou no para-choque do carro conduzido por Denis ao atravessar a rua. O motorista desceu do veículo e atingiu a vítima pelas costas com uma voadora. Em seguida, com o homem caído no chão, deu um pisão na cabeça dele.

O idoso foi socorrido e levado ao hospital. Segundo as autoridades, ele não corre risco de morte.

Denis foi identificado por meio da placa do veículo e fugiu após a agressão. De acordo com relatos de vizinhos, ele chegou a retornar à própria residência para recolher pertences pessoais, mas não foi mais visto.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e realiza diligências para localizar o suspeito. O pedido de prisão foi feito no âmbito da investigação por tentativa de homicídio.

Condenação por homicídio

Denis já havia sido condenado, em 2016, a 14 anos de prisão por matar um catador de recicláveis no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo.

Na ocasião, ele utilizou uma balestra, arma semelhante a um arco e flecha, para matar a vítima após uma discussão motivada por um risco no carro, supostamente provocado pela carroça do trabalhador.

O motorista cumpria pena em liberdade quando ocorreu a nova agressão.

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