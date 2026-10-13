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Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de irmãs no Ceará

As adolescentes de 15 e 17 anos foram levadas à força de casa; os corpos foram encontrados em Tauá, no interior do estado

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Polícia Militar do Ceará
Polícia Militar do Ceará continua com as diligências Divulgação/PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu nesta terça-feira (13) um homem suspeito de envolvimento na morte de duas irmãs de Arneiroz, no interior do estado. Os corpos das adolescentes foram encontrados em Tauá, a cerca de 45 km de onde as vítimas moravam.

As irmãs tinham 15 e 17 anos. Elas foram levadas à força da casa da família. A mais velha tinha histórico de ato infracional análogo a furto.

Segundo informação da PMCE, os corpos das adolescentes tinham lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

O suspeito, de 27 anos, foi preso em flagrante e autuado na Delegacia Municipal de Arneiroz por homicídio qualificado. Ele já responde por tráfico de drogas.

A polícia informou que continua com as diligências para identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento com a morte das irmãs.

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