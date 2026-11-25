Temporal provoca desabamentos, deslizamentos e alagamentos na capital e no interior; duas pessoas morreram em Monte Alegre do Sul

As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo entre terça-feira (24) e a manhã desta quarta-feira (25) provocaram mortes, feridos, desabamentos, deslizamentos de terra e alagamentos em diferentes municípios. Segundo balanço da Defesa Civil, duas pessoas morreram em Monte Alegre do Sul, no interior paulista. Na capital, oito crianças foram atingidas pela queda de uma árvore em uma escola estadual de Itaquera, na zona leste.

O caso mais grave foi registrado durante a madrugada, no Bairro dos Alves, em Monte Alegre do Sul. Parte de um alambrado desabou, seguida por um deslizamento de terra que atingiu uma mulher, de 34 anos, e seu bebê. As duas vítimas foram encontradas sem vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas às 2h43. As mortes foram constatadas por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na capital paulista, a queda de uma árvore de grande porte sobre a área de recreação e o estacionamento de uma escola estadual, em Itaquera, atingiu oito crianças. Todas estavam conscientes. Três foram socorridas por quem estava perto, quatro tiveram ferimentos leves e uma sofreu fratura em um dos membros inferiores, sendo encaminhada ao Hospital Santa Marcelina.

Na Vila Maria, o desabamento de uma residência na Rua do Imperador deixou uma pessoa ferida, com fraturas. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Mandaqui. Após o incidente, a Defesa Civil Municipal interditou cinco residências, dez apartamentos, uma zeladoria e uma academia, além de realizar interdições parciais em outros dois imóveis. As famílias tiveram de deixar os locais.

Ainda na capital, uma árvore caiu sobre um veículo na Avenida 23 de Maio, durante a madrugada, após uma colisão. A vítima foi socorrida e levada a um pronto-socorro da região.

No interior, Sumaré registrou alagamentos na Vila Diva, que atingiram residências e deixaram 26 famílias desalojadas, aproximadamente 104 pessoas. Uma família de três integrantes ficou desabrigada e foi encaminhada ao abrigo municipal instalado no CIER Bourdon. Não houve registro de feridos.

Em Monte Mor, o transbordamento do Córrego Água Choca provocou inundações na Vila Farid Calil e no Jardim Santa Cândida, com interdição de quatro vias. Também foram registrados pontos de alagamento em outros bairros. Uma família ficou desalojada no Jardim Capuavinha.

Em Campos do Jordão, houve queda de barreira e deslizamento de terra. Uma casa teve a base de uma parede comprometida, deixando quatro moradores desalojados. Já em Caieiras, seis pessoas foram retiradas preventivamente de duas residências após uma vistoria identificar rachaduras e inclinação acentuada em um dos imóveis.

Franco da Rocha também registrou transtornos. O transbordamento do Ribeirão Eusébio inundou a Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-023), que permanece intransitável. Em Sorocaba, trechos da Avenida Dom Aguirre, do Parque das Águas e da Avenida Quinze de Agosto foram afetados por alagamentos, com interdições.

Outras cidades, como Americana, Porto Ferreira, Salto e Socorro, também registraram pontos de inundação, queda de árvore e danos provocados pela força das águas. Em Porto Ferreira, um veículo estacionado foi arrastado pela correnteza.

Monitoramento

Entre meia-noite e 9h15 desta quarta-feira, a Defesa Civil estadual emitiu 19 alertas à população, um deles por meio do sistema Cell Broadcast, às 8h, para as regiões de São Carlos e Porto Ferreira.

Na capital e na região metropolitana, o Corpo de Bombeiros recebeu, entre meia-noite e 9h, 17 chamados para quedas de árvores e quatro para enchentes e alagamentos.

As Defesas Civis municipais informaram que permanecem mobilizadas, com vistorias técnicas e monitoramento de áreas de risco. O órgão estadual também acompanha as condições meteorológicas e as ocorrências em todo o território paulista.