Por unanimidade, colegiado rejeitou pedido da organização para reduzir o valor da indenização e determinou a exclusão definitiva da postagem

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação do Sleeping Giants Brasil ao pagamento de R$ 25 mil em indenização à Jovem Pan por danos à imagem da emissora. A decisão foi unânime e rejeitou o recurso apresentado pela organização, que tentava reduzir o valor para R$ 5 mil. Além do pagamento, a Corte manteve a determinação para que a publicação que originou o processo seja removida definitivamente das redes sociais.

A ação judicial envolve um vídeo publicado pelo Sleeping Giants no Instagram, em janeiro de 2024. O material reproduzia um trecho de uma declaração do jornalista Carlos Aros, exibida originalmente ao vivo pela Jovem Pan no dia 8 de janeiro de 2023, durante a cobertura dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Na transmissão original, Aros respondia a críticas feitas pelo próprio Sleeping Giants e afirmava que a emissora não havia defendido ataques às instituições. No entanto, ao divulgar o conteúdo na rede social, a organização recortou e publicou apenas uma parte da fala do jornalista.

Descontextualização e má-fé

Na avaliação do relator do caso, desembargador Enio Zuliani, a edição retirou a declaração de contexto e alterou completamente o seu significado. Segundo o magistrado, o recorte fez parecer que a Jovem Pan negava a ocorrência dos atos de 8 de janeiro e minimizava a destruição dos prédios públicos.

“Com essa descontextualização deliberada, a apelante operou verdadeira inversão do real sentido da fala do jornalista. Transformou-se uma enfática declaração de defesa institucional da emissora em aparente negativa dos ataques ocorridos em Brasília, incutindo nos seguidores da rede social a falsa crença de que a Jovem Pan estaria negando os fatos visíveis e minimizando a depredação das sedes republicanas perante a opinião pública”, apontou o relator na decisão.

Zuliani destacou ainda que o Sleeping Giants ultrapassou os limites da crítica e da liberdade de expressão, entendendo que a entidade agiu de má-fé ao utilizar uma declaração real de forma a distorcer o seu sentido original.

Reincidência pesou no valor

Para manter o montante da indenização em R$ 25 mil, o relator também considerou que esta não teria sido a primeira vez que o Sleeping Giants adotou uma conduta considerada prejudicial à emissora. O magistrado citou outro processo envolvendo as mesmas partes, no qual a Jovem Pan também já obteve decisão favorável, mas que ainda aguarda análise de recurso.