Aliados recebem informação de que Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil

Segundo interlocutores, a informação inicial era de que o senador pretendia seguir para a Argentina e, depois, para os Estados Unidos

Pessoas próximas do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República em 2026, receberam nesta terça-feira (27) a informação de que o parlamentar fugiu do Brasil. A informação foi divulgada pela jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada pela coluna.

Segundo interlocutores, até o momento, só o chamado “núcleo duro” de Flávio foi avisado. Até então, eles receberam a confirmação de que Flávio pretendia seguir para a Argentina e, depois, viajar para os Estados Unidos. O local exato em que o senador está é desconhecido.

Grande parte dos aliados de Flávio foram pegos de surpresa com a notícia. A Jovem Pan apurou que só dois tinham noção do ocorrido. Procurados pela manhã, como mostrou a coluna, muitos não conseguiram contato com o senador e negavam qualquer tipo de intenção de fuga.

Enquanto ele não aparecia, nos bastidores, uma ala do PL e outras autoridades próximas começaram uma movimentação para que ele aparecesse, por meio de nota ou vídeo, para acabar com os rumores de fuga. A avaliação é que o movimento pode prejudicar especialmente o bolsonarismo no país.

Pela manhã, a expectativa era que Flavio se encontrasse com seus advogados para entregar seu passaporte, conforme pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A reunião não aconteceu.