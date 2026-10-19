Flávio fechará campanha em SP em Guarulhos; local também foi usado e escolhido por Tarcísio

O senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, fará sua última agenda de campanha em São Paulo na próxima quarta-feira (21), em Guarulhos, na região metropolitana da capital. A escolha da cidade se deu por ser o maior município do estado administrado por um prefeito do PL.

O evento será realizado no Espaço Inter, local fechado que também recebeu uma agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a campanha. Toda a coordenação da última agenda de Flávio no estado ficou a cargo de Tarcísio.

A ideia é reunir diversos apoiadores no espaço. Segundo pessoas próximas, todos os prefeitos da região metropolitana estão sendo chamados e a ideia é impulsionar e aumentar a vantagem de Flávio no local – algo semelhante ao que foi feito, e também antecipado pela coluna, no almoço com prefeitos no início do segundo turno.

Especificamente em Guarulhos, Flávio foi o candidato a presidente mais votado, com 351.178 votos, o equivalente a 49,22% . Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 286.898 votos e 40,21%, segundo dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vantagem de Tarcísio, no entanto, é ainda maior: ele venceu na cidade com 60% dos votos contra 38% de Haddad.

Pessoas próximas apontam que o grupo escolheu um evento fechado para não prejudicar o trânsito, com carreatas, ou causar transtornos na cidade com caminhadas durante a semana. A avaliação é que o “bloquinho do 22”, promovido pro Tarcísio e Nunes com Flavio e apoiadores no último domingo (18), na Avenida Paulista, já surtiu o efeito necessário no corpo a compor na região.