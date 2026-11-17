O grupo político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem defendido, nos bastidores, a construção de uma “direita equilibrada” para 2030. Após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição deste ano, a orientação tem sido de cautela nas declarações e de manutenção da unidade entre os partidos que se reuniram em torno das duas candidaturas.

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, o próprio Tarcísio teria defendido essa estratégia em reuniões recentes no Palácio dos Bandeirantes, especialmente com representantes e presidentes de partidos de centro e centro-direita.

O primeiro passo, de acordo com essas fontes, é preservar o alinhamento das legendas na oposição ao governo Lula, mas evitar discursos que possam provocar desgastes ou divisões dentro do grupo. Pessoas próximas ao governador avaliam que ele próprio deu um exemplo dessa postura nesta segunda-feira (16), ao defender, durante um evento, uma “oposição responsável” ao governo federal.

“Obviamente isso vai trazer alguns desgastes, mas caberá a essa maioria de centro-direita fazer uma oposição responsável. Olhar aquilo que é bom para o Brasil, desprezar aquilo que é ruim para o Brasil, propor medidas que são importantes, que são estruturantes. E o que a gente espera é uma oposição que esteja unida, que faça uma oposição responsável, que seja a voz daquilo que realmente a sociedade deseja no Congresso Nacional”, afirmou Tarcísio.

A declaração de Flávio Bolsonaro sobre a intenção de disputar novamente a Presidência da República em 2030 não surpreendeu o grupo político do governador. Nos bastidores, no entanto, aliados defendem que ainda é cedo para antecipar uma disputa por espaço dentro da direita.

“Política é fila e temos que aguardar”, resumiu um dirigente ouvido pela coluna. “Mas entendemos que tem muita coisa para acontecer. Essa é uma guerra desnecessária, precisamos de uma construção calma”, completou.