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Especial 2º Turno das Eleições 2026: Apuração e Resultados em Tempo Real | 16h30 - 22h30
Beatriz Manfredini

Mesmo em Brasília, Tarcísio mobiliza aliados em QG na capital para acompanhar apuração

Espaço na zona oeste da capital reunirá apoiadores; sede da campanha deve ser mantida pelo Republicanos após a eleição
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Tarcísio de Freitas vota no Colégio Miguel de Cervantes
Tarcísio de Freitas vota no Colégio Miguel de Cervantes FABRICIO BOMJARDIM/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O QG utilizado na campanha de reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na zona oeste da capital, vai receber aliados e autoridades políticas neste domingo (25) para acompanhar a divulgação dos resultados do segundo turno da eleição presidencial.

Embora Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estejam em Brasília para acompanhar a apuração ao lado do senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, o espaço paulista também reunirá apoiadores.

A ideia que secretários estaduais, municipais, deputados e vereadores acompanhem juntos os resultados das urnas e, em caso de vitória de Flávio, comemorem no local.Segundo aliados ouvidos pela coluna, os convites foram feitos por pessoas ligadas ao governador.

O QG foi mantido mesmo após a vitória de Tarcísio em primeiro turno e recebeu, recentemente, um evento com lideranças do MDB em apoio à candidatura de Flávio.

A expectativa é que o espaço continue sob responsabilidade do Republicanos mesmo após o período eleitoral. A ideia é transformá-lo em uma espécie de escritório político.

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