O motivo de Nunes não ter comparecido ao debate com Flavio Bolsonaro

Prefeito de São Paulo, um dos principais cabos eleitorais do senador na capital, preferiu acompanhar o confronto de casa

Nunes preferiu acompanhar o confronto de casa, na zona sul da cidade, segundo pessoas próximas

Um dos principais cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro (PL) em São Paulo, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), não compareceu ao debate presidencial promovido pela TV Bandeirantes em parceria com a Jovem Pan neste domingo (18). Apontado por aliados como um dos apoiadores mais engajados da campanha do senador, inclusive em comparação com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Nunes preferiu acompanhar o confronto de casa, na zona sul da cidade, segundo pessoas próximas.

Interlocutores apontam que a ausência está relacionada à presença do influenciador Pablo Marçal na comitiva que chegou ao evento com Flávio – movimento que já tinha sido antecipado pela coluna. Marçal tem participado de agendas recentes da campanha do candidato do PL e se aproximado do grupo, inclusive sendo cotado para um eventual ministério, em caso de vitória.

Essa não foi a primeira vez que Nunes preferiu evitar um encontro pessoal com o influenciador. Recentemente, o prefeito saiu de uma gravação na TV Celular, sede de filmagens de Flávio, em São Paulo, também antes da chegada do influenciador.

Os dois protagonizaram uma disputa na eleição municipal de 2024, quando Marçal concorreu à Prefeitura de São Paulo e Nunes buscava a reeleição.