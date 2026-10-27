Tarcísio foi pego de surpresa com a fuga de Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse a pessoas próximas que não sabia que o senador Flávio Bolsonaro (PL) fugiria do país nesta terça-feira (27). A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Interlocutores afirmam que ele foi pego de surpresa pela informação, e que chegou a acreditar que a notícia era falsa. Tarcísio teria repetido, ainda, que nunca soube de qualquer intenção do aliado nesse sentido.

O governador teria descoberto sobre a saída do país apenas nesta manhã. Tarcísio se reuniu na tarde da segunda-feira (26) com Flávio, no escritório dos advogados da campanha, antes de embarcar de volta para São Paulo e depois de a Polícia Federal apreender o passaporte do senador.

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, o governador aconselhou novamente o senador a manter a calma diante do resultado eleitoral. A recomendação já havia sido feita no domingo (25), durante uma reunião entre os dois após a mudança no cenário da apuração, quando Tarcísio pediu que Flavio reconhecesse a apuração das urnas.

Tarcísio reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de considerar equivocada a decisão tomada na noite de domingo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. A estratégia, segundo aliados, é manter o distanciamento de discursos radicais, postura que o governador já adotou em outras ocasiões, sem contradizer Flávio publicamente. A avaliação é que um confronto aberto poderia gerar atritos com o senador e com o bolsonarismo.

Pessoas próximas consideram que o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro será um dos principais desafios de Tarcísio daqui para frente. Aliados avaliam que o governador ganhou força como nome da direita para a eleição presidencial de 2030, mas reconhecem que ele precisará definir como lidar com a família Bolsonaro e com sua base de apoiadores.

Nos bastidores, a avaliação é que Tarcísio terá de buscar o apoio dos Bolsonaros para viabilizar uma eventual candidatura ou construir um caminho que lhe permita se distanciar do grupo sem provocar um rompimento.

Fuga para os EUA

O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil e está a bordo de um avião com destino aos Estados Unidos, segundo apuração da Jovem Pan.

A informação foi confirmada pela reportagem com fontes da Polícia Federal (PF) e interlocutores próximos à família Bolsonaro e à campanha do parlamentar, derrotado por Lula no segundo turno das eleições presidenciais. A saída do país ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes de Flávio e proibi-lo de viajar ao exterior.

A Jovem Pan tenta contato com Flávio Bolsonaro desde o início da manhã desta terça-feira, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. A dificuldade para localizar o senador também foi relatada por aliados, integrantes da campanha e pessoas próximas à família. Alguns afirmaram que estiveram com Flávio na segunda-feira (26) e que ele não havia mencionado qualquer intenção de deixar o Brasil.

A confirmação de que o parlamentar está em um avião a caminho dos Estados Unidos representa um novo desdobramento das informações que começaram a circular durante a madrugada sobre uma possível fuga pela fronteira com a Argentina. O local de embarque, a rota utilizada e o aeroporto de destino ainda não foram confirmados pela reportagem.

Mais cedo, a Jovem Pan revelou que a Polícia Federal havia acionado autoridades argentinas para verificar se Flávio tinha atravessado a fronteira. Até então, não havia registro da passagem do senador por postos regulares de controle migratório brasileiros.