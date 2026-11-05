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Bruno Pinheiro

Bolsonaro pede para receber Marinho e Tereza em meio à disputa pelo Senado

Os dois parlamentares são candidatos ao comando da Casa
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Bruno Pinheiro

Ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar
eleição está marcada para 1º de fevereiro de 2027 Divulgação

Jair Bolsonaro pediu, por meio de sua defesa, autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) em sua residência. A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira (5), em meio às articulações pela sucessão de Davi Alcolumbre (União-AP) na presidência do Senado.

Os dois parlamentares são candidatos ao comando da Casa e discutem um entendimento para evitar a divisão de votos na oposição. Marinho teve sua candidatura oficializada pelo PL na quarta-feira (4), enquanto Tereza Cristina mantém a intenção de disputar o cargo. A eleição está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

A eventual conversa com Bolsonaro pode abrir espaço para discutir a construção de uma candidatura única contra Alcolumbre, que trabalha pela reeleição. Marinho já declarou que mantém um acordo político com Tereza Cristina para que ambos não concorram um contra o outro. A definição sobre quem permanecerá na disputa, segundo o senador, deverá ocorrer mais perto da eleição.

O movimento também evidencia estratégias distintas do PL para o comando das duas Casas do Congresso. Enquanto no Senado o partido lançou candidatura própria e busca uma composição com Tereza Cristina, na Câmara a tendência nas articulações é de apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), embora ainda existam resistências internas.

Na petição encaminhada ao STF, os advogados de Bolsonaro solicitam que as visitas ocorram preferencialmente às terças, quartas ou quintas-feiras, em datas a serem definidas por Moraes. O documento não especifica os assuntos dos encontros, que ainda dependem de autorização do ministro.

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