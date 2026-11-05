Bolsonaro pede para receber Marinho e Tereza em meio à disputa pelo Senado

Jair Bolsonaro pediu, por meio de sua defesa, autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) em sua residência. A solicitação foi apresentada nesta quinta-feira (5), em meio às articulações pela sucessão de Davi Alcolumbre (União-AP) na presidência do Senado.

Os dois parlamentares são candidatos ao comando da Casa e discutem um entendimento para evitar a divisão de votos na oposição. Marinho teve sua candidatura oficializada pelo PL na quarta-feira (4), enquanto Tereza Cristina mantém a intenção de disputar o cargo. A eleição está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

A eventual conversa com Bolsonaro pode abrir espaço para discutir a construção de uma candidatura única contra Alcolumbre, que trabalha pela reeleição. Marinho já declarou que mantém um acordo político com Tereza Cristina para que ambos não concorram um contra o outro. A definição sobre quem permanecerá na disputa, segundo o senador, deverá ocorrer mais perto da eleição.

O movimento também evidencia estratégias distintas do PL para o comando das duas Casas do Congresso. Enquanto no Senado o partido lançou candidatura própria e busca uma composição com Tereza Cristina, na Câmara a tendência nas articulações é de apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), embora ainda existam resistências internas.

Na petição encaminhada ao STF, os advogados de Bolsonaro solicitam que as visitas ocorram preferencialmente às terças, quartas ou quintas-feiras, em datas a serem definidas por Moraes. O documento não especifica os assuntos dos encontros, que ainda dependem de autorização do ministro.