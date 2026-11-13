Bolsonaro tem nova crise de soluços e segue com problemas de equilíbrio, diz relatório
A defesa de Jair Bolsonaro encaminhou nesta sexta-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, um novo relatório médico sobre o estado de saúde do ex-presidente.
Segundo o documento, Bolsonaro sofreu na quinta-feira (12) uma crise de soluços que durou aproximadamente uma hora e precisou ser controlada com medicação.
O relatório aponta ainda que o ex-presidente continua apresentando instabilidade no equilíbrio corporal e sonolência durante o dia, efeitos atribuídos aos medicamentos de uso contínuo.
A equipe médica mantém cuidados para evitar quedas e recomenda exercícios de fortalecimento muscular. Bolsonaro também segue uma dieta rigorosa para prevenir episódios de refluxo.
Apesar dos sintomas, os médicos informaram que a pressão arterial permanece controlada. O documento foi apresentado ao STF em cumprimento a uma determinação de Moraes.
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