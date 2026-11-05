Governo do DF pede ao STF R$ 2,2 bilhões bloqueados no caso Master

Procuradoria quer transferência imediata do dinheiro ao BRB e responsabilização do pai de Daniel Vorcaro

O governo do Distrito Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar recuperar R$ 2,2 bilhões bloqueados nas investigações sobre o Banco Master. Em manifestação encaminhada ao presidente da Corte, Edson Fachin, a Procuradoria-Geral do DF pede que a quantia seja transferida imediatamente ao Banco de Brasília (BRB).

O argumento é que tanto o BRB quanto o governo distrital, seu acionista controlador, foram prejudicados pelas supostas irregularidades financeiras investigadas pela Polícia Federal. A Procuradoria sustenta que a reparação dos danos deve ter prioridade, sem necessidade de aguardar o encerramento do inquérito.

A manifestação também mira Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Embora não ocupasse cargo formal no Banco Master, ele é apontado como peça relevante de uma estrutura que teria reunido empresas e pessoas físicas para movimentar dinheiro e ocultar operações financeiras.

O governo distrital defende que Henrique pode responder pela totalidade dos prejuízos atribuídos ao grupo investigado, mesmo sem a identificação individualizada dos valores que passaram por seu patrimônio.

A ofensiva judicial expõe ainda a preocupação com o impacto do caso Master sobre os cofres públicos de Brasília. Segundo a Procuradoria, eventuais perdas do BRB podem comprometer dividendos, reduzir o valor da participação acionária do DF e até exigir aportes do Tesouro para recompor o patrimônio da instituição.