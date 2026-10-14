Petistas mineiros estão otimistas com governo Cleitinho

Lleitura feita internamente é de que Cleitinho tem um perfil mais populista, enquanto Zema é visto como mais fiel às bandeiras do Novo

Lideranças do PT de Minas Gerais na Câmara têm demonstrado, nos bastidores, otimismo em relação ao futuro governo de Cleitinho Azevedo, do Republicanos.

Petistas ouvidos pela Jovem Pan avaliam que Cleitinho pode fazer uma gestão melhor do que a de Romeu Zema, do Novo.

A leitura feita internamente é de que Cleitinho tem um perfil mais populista, enquanto Zema é visto como mais fiel às bandeiras do Novo, principalmente em questões fiscais e orçamentárias.

O PT não apoiou Cleitinho na eleição e integrantes do partido reconhecem que ainda é cedo para antecipar como será a nova gestão.

Mesmo assim, aliados de Lula em Minas demonstram expectativa positiva com o início do governo e avaliam que o estilo político de Cleitinho pode produzir uma administração diferente da conduzida por Zema.

Nos bastidores, a aposta é de que Cleitinho terá mais flexibilidade política e menos rigidez ideológica na condução do governo.