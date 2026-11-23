Comissão de Valores Mobiliários informou nesta segunda-feira (23) que o Banco de Brasília não apresenta informações financeiras obrigatórias por um ano

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu nesta segunda-feira (23) o registro do Banco de Brasília (BRB) como companhia aberta. A decisão foi tomada após o órgão financeiro não apresentar informações obrigatórias sobre seu balanço por um ano. Com isso, o BRB fica impedido de negociar ações em bolsa até a regularização da situação.

A divulgação dos balanços não acontece desde a deflagração da operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que revelou suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Entre as negociações investigadas, estava a tentativa de compra do BRB pelo Master, entre 2024 e 2025.

Com a suspensão pela CVM, os valores mobiliários emitidos pelo banco não podem ser negociados em mercados regulamentados, o que inclui a bolsa de valores e os mercados de balcão organizado e não organizado.

“Ressalta-se que, enquanto seus registros estiverem suspensos, as companhias abertas não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados, quais sejam, balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado” Comissão de Valores Mobiliários

A CVM também esclareceu que a medida não isenta o BRB, seus controladores e administradores de eventuais responsabilidades por infrações cometidas até um possível cancelamento do registro da instituição.

“Alerta-se, ainda, que, nos termos do artigo 60 da Resolução CVM nº 80/22, a suspensão do registro não exime a companhia, seus controladores e administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas até o cancelamento do registro”, finalizou a CVM.

Relação entre BRB e Master

A relação entre os bancos passou a ser investigada pela PF após suspeitas de que o Master teria vendido ao BRB carteiras de crédito fictícias, sem lastro financeiro. Segundo as investigações, os ativos teriam sido negociados por valores bilionários, causando prejuízos à instituição pública. A apuração também busca esclarecer possíveis irregularidades na gestão do banco e a participação de seus antigos dirigentes.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de adquirir parte do Banco Master por cerca de R$ 2 bilhões. A operação, que previa a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais da instituição, foi rejeitada pelo Banco Central (BC) em setembro do mesmo ano.