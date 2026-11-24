O ex-presidente paraguaio foi acusado anteriormente de quebra de confiança, administração em proveito próprio e associação criminosa

O Ministério Público (MP) do Paraguai acusou formalmente nesta terça-feira (24) o ex-presidente Santiago Peña de suposta lavagem de dinheiro e corrupção passiva agravada, dentro da investigação sobre a intervenção no Ueno Bank.

No processo, também foram denunciados o irmão do político, Francisco Peña, e sua cunhada, Rocío Caballero Bosch, informou o órgão.

As novas acusações contra o ex-presidente do país representam uma ampliação da denúncia e somam-se às imputações iniciais de quebra de confiança, administração em proveito próprio e associação criminosa.

Peña foi destituído do cargo em 6 de novembro em um processo de impeachment no Senado por “mau desempenho de funções” e preso horas depois, após ser acusado de manter vínculos irregulares com o Ueno Bank, instituição que durante seu mandato captou recursos públicos milionários, boa parte deles provenientes de fundos de pensão.

Segundo o MP, a empresa Pear SRL, vinculada a Francisco e Rocío e constituída com capital social de 6 milhões de guaranis (US$ 936 no câmbio atual), adquiriu em 2023 um imóvel rural de 1.184 hectares, localizado no departamento de Paraguarí, por US$ 3 milhões junto à Financiera Ueno, instituição que posteriormente se transformou no Ueno Bank.

“Essas obrigações não teriam sido quitadas com receitas operacionais próprias” da Pear SRL, explicou o MP em comunicado, mas sim “com transferências provenientes de contas do Grupo Vázquez”, conglomerado empresarial do qual o Ueno Bank faz parte, e também com recursos da Itti, outra empresa do mesmo grupo.

A acusação aponta ainda que Francisco entrou em março de 2024 como sócio da matriz extraterritorial U Holding S.à r.l., sediada em Luxemburgo e controladora do Ueno Bank.

O documento indica que, enquanto era presidente, Peña mantinha interesses financeiros e acionários diretos no conglomerado empresarial Grupo Vázquez/Ueno.

O MP denunciou Francisco Peña por lavagem de dinheiro na condição de coautor, associação criminosa como autor, e corrupção passiva agravada e administração em proveito próprio como cúmplice, solicitando sua prisão preventiva.

Por sua vez, Rocío foi acusada de lavagem de dinheiro na condição de coautora.