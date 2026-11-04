Caso Master: ex-noiva de Vorcaro é chamada a depor nos Estados Unidos

Martha Graeff tem oitiva marcada para 8 de dezembro em processo que tramita em Fort Lauderdale; liquidante busca documentos e informações sobre patrimônio

A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, foi chamada a prestar depoimento em 8 de dezembro, às 10h, horário da Flórida, no processo relacionado à liquidação do Banco Master nos Estados Unidos. O aviso foi protocolado em 3 de novembro pela EFB Regimes Especiais de Empresas, representante da liquidação, na Justiça Federal de Falências do Distrito Sul da Flórida, divisão de Fort Lauderdale.

O registro aparece como documento 201 do processo 25-24568-SMG e prevê um exame pela chamada Regra 2004, acompanhado de apresentação de documentos. Esse instrumento permite reunir informações sobre bens, negócios e movimentações relevantes para a liquidação.

O pedido prevê depoimento sob juramento em Miami e entrega de documentos até 30 de novembro. A solicitação abrange informações sobre bens, transferências e negócios ligados a Vorcaro e a outras 18 pessoas e empresas, incluindo registros de imóveis, joias, relógios, veículos e obras de arte.

A tramitação do processo em Fort Lauderdale não significa que a oitiva será realizada dentro do fórum da cidade. O resumo público do andamento confirma o agendamento, mas não comprova que Martha já recebeu pessoalmente a intimação.

À Folha, o advogado Lucio Constantino afirmou que a empresária ainda não havia sido intimada e desconhecia o pedido. Disse também que ela permanece à disposição das autoridades. Segundo a publicação, Martha foi chamada como testemunha e não é ré no procedimento.

Quem é Martha Graeff

Martha Graeff é modelo, influenciadora e empresária brasileira radicada nos Estados Unidos. Sua trajetória profissional está ligada à moda e ao bem-estar. Ela também é cofundadora da Happy Aging, marca voltada à longevidade e ao público feminino.

A relação com Daniel Vorcaro levou seu nome ao centro da cobertura sobre o Banco Master. A exposição aumentou com a divulgação de conversas privadas entre os dois e os questionamentos sobre possíveis vínculos patrimoniais.

Martha nega ter recebido bens ou valores decorrentes do relacionamento. Em manifestação divulgada em março por seu advogado, afirmou não possuir imóveis, automóveis ou depósitos provenientes da relação com o ex-banqueiro.

A defesa também declarou que ela desconhece a existência de qualquer trust que a envolva nos Estados Unidos ou em outro país. Esse tipo de estrutura permite que bens sejam administrados por terceiros em benefício de pessoas determinadas.

Na mesma manifestação, o advogado afirmou que Martha trabalha e mora nos Estados Unidos há quase duas décadas, declara seu patrimônio às autoridades tributárias americanas e não teve aumento patrimonial decorrente do relacionamento com Vorcaro. A empresária se colocou à disposição das autoridades brasileiras para prestar esclarecimentos.

O caso Banco Master

O escândalo envolve a liquidação de instituições financeiras e investigações sobre suspeitas de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, do Banco Master de Investimento, do Letsbank e da corretora do grupo.

O BC apontou grave crise de liquidez, comprometimento significativo da situação econômico-financeira e graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional. A medida também tornou indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições atingidas. Na esfera criminal, a Operação Compliance Zero investiga suspeitas de fraudes envolvendo carteiras de crédito negociadas entre o Master e o Banco de Brasília, o BRB.

Segundo a investigação, o Master teria criado carteiras de crédito sem lastro e vendido esses ativos ao BRB. Após a fiscalização do Banco Central, os créditos teriam sido substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

As etapas seguintes ampliaram a apuração para suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução das investigações. Foram determinadas prisões, buscas, afastamentos e medidas de bloqueio patrimonial. As suspeitas permanecem sujeitas à apuração e às decisões judiciais.

Nos Estados Unidos, a busca por informações também avançou para ações de recuperação de patrimônio. Em 29 de outubro, a representante da liquidação apresentou uma ação contra PH 47 LLC, Arya Investments LLC e Fabiola de Almeida Macedo Vorcaro, envolvendo dinheiro ou bens.