A senadora americana Maggie Hassan abriu uma investigação para apurar se o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ajudou a Vitol a obter uma licença para vender petróleo bruto da Venezuela. A empresa tinha entre seus executivos John Addison, um dos principais doadores da campanha que levou Vance ao Senado em 2022.

Em carta enviada a Vance na segunda-feira (23), Hassan deu ao gabinete do vice-presidente até 14 de dezembro para entregar registros de comunicações com Addison, a Vitol e integrantes do governo. A democrata de New Hampshire, que assume em janeiro a presidência da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, também pediu informações sobre os critérios usados para escolher a empresa e questionou se houve um processo de seleção competitivo.

O suposto encontro em Montana

A investigação foi aberta após a divulgação do relato de uma fonte segundo a qual Vance e Addison se encontraram em 27 de dezembro de 2025 no Yellowstone Club, uma estação de esqui em Montana. Segundo esse relato, o vice-presidente perguntou quanto tempo a Vitol levaria para colocar o petróleo venezuelano no mercado caso os Estados Unidos assumissem o controle do fornecimento.

Registros de voo mostram que o avião oficial de Vance e o jato particular de Addison estiveram no Aeroporto Internacional de Bozeman Yellowstone naquele dia. O gabinete de Vance e Addison negam que o encontro tenha ocorrido.

Addison doou US$ 300 mil em 2022 a um comitê de ação política que apoiava a candidatura de Vance ao Senado por Ohio. Em 2024, ele e a mulher, Shannon, contribuíram com US$ 7 milhões para grupos que apoiaram a campanha de Donald Trump à Casa Branca, segundo registros eleitorais federais.

A licença saiu dias após a captura de Maduro

Em 3 de janeiro de 2026, forças americanas capturaram Nicolás Maduro em uma operação militar na Venezuela. Dois dias depois, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, ligou para Addison para saber se a Vitol tinha interesse em comercializar o petróleo venezuelano. Até 9 de janeiro, a Vitol e a concorrente Trafigura já tinham recebido licenças especiais para vender o produto.

Addison confirmou a ligação e afirmou que Vance havia dito a Wright que ele era uma pessoa de confiança. Um funcionário do governo americano confirmou esse relato e situou a conversa entre Vance e Wright pelo menos um ano antes da ligação de janeiro.

O Departamento de Energia afirmou que Vance e Wright nunca discutiram a venda de petróleo venezuelano e atribuiu a escolha da Vitol ao porte da empresa no mercado mundial de energia e commodities.

Na carta, Hassan pergunta se Vance ou sua equipe facilitaram o contato entre Wright e Addison, fizeram alguma recomendação em favor da Vitol ou consultaram os responsáveis pela ética na Casa Branca sobre um possível conflito de interesses.