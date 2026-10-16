Trump demite porta-voz após uma semana e polêmica sobre título de advogada

Katie Zacharia reconheceu que não passou no exame da ordem; formada em Direito, ela havia compartilhado publicações que a apresentavam como advogada habilitada

A recém-nomeada secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, fala durante sua primeira coletiva de imprensa na Sala de Imprensa James Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., no dia 13 de outubro de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira (16) Katie Zacharia do cargo de secretária de imprensa da Casa Branca, segundo assessores ouvidos pela CNN. A saída encerra uma passagem de apenas uma semana, marcada por críticas à primeira coletiva e questionamentos sobre a maneira como ela apresentava suas credenciais jurídicas.

Antes de a demissão ser divulgada, Trump já havia sinalizado publicamente que a permanência da porta-voz estava comprometida. Ao deixar Washington para um comício na Geórgia, contou que recomendou a Zacharia reconsiderar o cargo.

“Sinceramente, se eu fosse você, reconsideraria”, afirmou o presidente, ao reproduzir a conversa.

Trump elogiou a lealdade da assessora e disse que ela havia sido maltratada pela imprensa. Mas também questionou sua adaptação à função.

“Katie, você precisa disso? Acho que você não precisa disso”, relatou. “Talvez isso não seja para ela”, acrescentou.

Escolhida em 9 de outubro para substituir Karoline Leavitt, Zacharia havia chamado a atenção do presidente como comentarista conservadora na televisão. Antes da nomeação, trabalhava na comunicação da Trump Media & Technology Group, empresa ligada à Truth Social, e havia passado pelo Departamento de Segurança Interna.

A controvérsia sobre seu currículo ganhou força depois que Trump a apresentou como “attorney”, termo usado para advogado habilitado. A Reuters informou que não encontrou registros de inscrição profissional dela em nenhum estado americano ou no Distrito de Columbia. Em resposta à agência, Zacharia afirmou que havia trabalhado com transações internacionais com todas as credenciais necessárias.

Formada em Direito pela Universidade Pepperdine em 2011, ela reconheceu na quinta-feira (15), em entrevista a Sean Hannity, da Fox News, que não passou no exame da ordem. Questionada sobre novas tentativas, respondeu que não voltou a fazer a prova.

Ao explicar a reprovação, Zacharia disse que estava recém-casada e se preparava para mudar para a China, onde o marido trabalhava. Afirmou que estava distraída e sobrecarregada naquele período e considerou o resultado da prova pouco relevante para os planos profissionais que tinha no exterior.

O ponto central da controvérsia passou a ser como ela se apresentava publicamente. Uma investigação da CNN identificou pelo menos 15 publicações compartilhadas por Zacharia, entre abril de 2025 e setembro de 2026, que a descreviam como “attorney”. Os conteúdos incluíam chamadas da Fox News e da One America News. Pelo menos uma publicação havia sido apagada.

Zacharia alegou que recebeu orientação para usar a palavra “lawyer”, em razão do diploma e da experiência internacional, mas não “attorney” ou “esquire”, denominações associadas à habilitação profissional. Essa distinção foi apresentada por ela para justificar a forma como se identificava em entrevistas.

Sobre as publicações nas redes sociais, disse que eram compartilhamentos de títulos atribuídos por terceiros e que não representavam um endosso à denominação. A explicação, porém, deixou sem esclarecer por que ela divulgou repetidamente conteúdos que empregavam justamente o termo que afirmou ter sido orientada a evitar.

Outra dúvida envolve seu trabalho na organização conservadora Fix California. Seu perfil profissional registrava o cargo de “general counsel”, normalmente associado à chefia jurídica. À Reuters, o fundador da entidade, Richard Grenell, afirmou que ela era uma assessora sênior com diferentes funções, entre elas coordenar os advogados externos.

O órgão responsável pela regulamentação da advocacia na Califórnia informou que não havia registro de Zacharia como profissional licenciada no estado. O grupo Campaign for Accountability pediu uma investigação sobre a possibilidade de ela ter apresentado suas qualificações de maneira irregular. A reclamação não representa uma conclusão de que houve infração.

As perguntas sobre o currículo se somaram à repercussão da estreia no púlpito da Casa Branca, na terça-feira (13). A coletiva durou 14 minutos, com perguntas de apenas três veículos.

Zacharia justificou que pretendia deixar tempo para Trump falar diretamente com os jornalistas e afirmou que teve pouca preparação. Posteriormente, admitiu que poderia ter feito apenas uma apresentação, sem abrir espaço para perguntas naquele momento.