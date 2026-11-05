Abordagens na fronteira caem, mas detenções de imigrantes aumentam sob Trump

Dados mostram queda na entrada de refugiados e nas inscrições para vistos de trabalho nos EUA

O levantamento mostra tendências em diferentes áreas da imigração, algumas iniciadas ainda durante a gestão de Joe Biden.

Os Estados Unidos registram uma queda acentuada nas abordagens de migrantes na fronteira com o México e um aumento das detenções realizadas pelo serviço de imigração dentro do país desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025. Ao mesmo tempo, recuaram as admissões de refugiados e as inscrições para o programa de vistos de trabalho H-1B.

As mudanças aparecem em cinco gráficos publicados pela BBC News Brasil com dados de órgãos do governo americano. O levantamento mostra tendências em diferentes áreas da imigração, algumas iniciadas ainda durante a gestão de Joe Biden.

Na fronteira com o México, os registros mensais de encontros entre autoridades e migrantes chegaram perto de 300 mil durante o governo democrata. O número já havia diminuído nos últimos meses de Biden e caiu acentuadamente após a posse de Trump, permanecendo em patamares baixos até agosto de 2026, último mês apresentado.

Esses registros contabilizam abordagens e interceptações. Não correspondem necessariamente ao número de pessoas diferentes que tentaram entrar nos Estados Unidos, já que uma mesma pessoa pode ser registrada mais de uma vez.

Dentro do território americano, o movimento foi diferente. As primeiras detenções registradas mensalmente pelo ICE, órgão responsável pela fiscalização migratória interna, estavam próximas de 8 mil no fim do governo Biden. Sob Trump, ultrapassaram 20 mil em diversos meses e chegaram perto de 40 mil em um dos períodos apresentados.

A série reúne dados até julho de 2026. O indicador não representa o total de pessoas mantidas nos centros de detenção nem o número de deportações efetivamente realizadas.

O acolhimento de refugiados também diminuiu. Depois de aproximadamente 100 mil admissões em 2024, o total caiu para cerca de 38 mil em 2025 e aproximadamente 16 mil em 2026, segundo o gráfico com informações até setembro.

Outra redução aparece no programa H-1B, voltado a trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas. As inscrições passaram de aproximadamente 780 mil no ano fiscal de 2024 para 480 mil em 2025 e 360 mil em 2026.

Nesse caso, a queda começou antes do atual mandato. Os números representam registros no processo de seleção, e não vistos concedidos ou trabalhadores que efetivamente chegaram ao país. A comparação também exige considerar que o ano fiscal americano e os períodos de inscrição não coincidem com o calendário dos mandatos presidenciais.

O levantamento apresenta ainda a situação das barreiras na fronteira com o México. O mapa distingue estruturas existentes antes do segundo mandato de Trump, trechos concluídos, obras em andamento e projetos, com dados até outubro de 2026.

A distribuição das obras, porém, não permite determinar, isoladamente, quanto da redução das abordagens está relacionado à construção dessas estruturas.

Os indicadores mostram mudanças durante o segundo governo Trump, mas medem fenômenos diferentes. A queda nas abordagens na fronteira, o aumento das detenções internas e a redução nas admissões de refugiados e nas inscrições para vistos de trabalho não devem ser tratados como uma única estatística de imigração.