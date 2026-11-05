Talarico critica burocracia defendida por democratas e propõe trabalhar com Trump

Em entrevista à Fox News após vitória nas eleições de meio de mandato, James Talarico elogiou a atuação do presidente na fronteira e defendeu um caminho para a cidadania de imigrantes que vivem há anos nos Estados Unidos.

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, disse nesta quarta-feira (4) que pretende trabalhar com o presidente Donald Trump em propostas sobre imigração, moradia e justiça criminal. Em entrevista ao programa America’s Newsroom, da Fox News, o democrata atribuiu ao próprio partido parte da responsabilidade pelo excesso de regras que, na avaliação dele, dificulta a construção de novas casas nos Estados Unidos.

A declaração veio um dia depois de Talarico derrotar o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas e candidato apoiado por Trump. A vitória em um estado que o presidente conquistou por uma vantagem de dois dígitos em 2024 ajudou os democratas a retomar o controle do Senado.

Imigração e segurança na fronteira

Talarico afirmou que Trump fez um trabalho melhor na segurança da fronteira do que o governo de Joe Biden. O senador eleito defendeu uma reforma migratória que combine o controle da fronteira com a ampliação das vias legais de entrada para quem quer trabalhar nos Estados Unidos. Também propôs criar um caminho para a cidadania de imigrantes que já vivem e trabalham no país há anos ou décadas, para que possam, nas palavras dele, “sair das sombras”.

O democrata também criticou a atuação de agentes mascarados em operações de imigração e cobrou responsabilização por abordagens realizadas por equipes em veículos sem identificação. Ele citou operações no próprio Texas.

Moradia e justiça criminal

Foi ao falar de habitação que Talarico fez a crítica mais direta ao próprio partido. “Ele é um construtor”, afirmou, em referência à trajetória de Trump no setor imobiliário. O democrata defendeu reduzir a burocracia para permitir a construção de milhões de novas moradias e disse que, em alguns casos, seu partido contribuiu para criar as barreiras que hoje quer remover.

Talarico também defendeu a legalização da maconha e a reforma do sistema de justiça criminal, temas em que disse ver espaço para cooperação com o presidente. Em dezembro de 2025, Trump determinou que o governo acelerasse a revisão da classificação federal da substância. Em abril, o Departamento de Justiça colocou determinados produtos de uso medicinal em uma categoria sujeita a controles menos rígidos. A legalização defendida por Talarico tem alcance mais amplo.

Quem é James Talarico

Talarico tem 37 anos, é deputado estadual no Texas e trabalhou como professor antes de entrar para a política. Segundo a Associated Press, será o primeiro democrata a representar o estado no Senado americano desde 1993. Após a vitória, ele disse que pretende representar os 31 milhões de habitantes do Texas, incluindo os que votaram em Paxton.