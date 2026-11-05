JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Eliseu Caetano

Talarico critica burocracia defendida por democratas e propõe trabalhar com Trump

Senador democrata eleito pelo Texas critica próprio partido sobre moradia e propõe trabalhar com Trump
Eliseu Caetano

Eliseu Caetano

O candidato democrata ao Senado dos EUA, James Talarico, discursa após vencer a disputa no Texas, durante um evento de acompanhamento da noite eleitoral — referente às eleições de meio de mandato — no Long Center for the Performing Arts, em Austin, Texas, no dia 3 de novembro de 2026. O democrata James Talarico venceu, na terça-feira, a disputa para o Senado dos EUA no Texas, conquistando mais uma cadeira para seu partido — um duro golpe para os Republicanos, segundo projeções da mídia. Talarico derrotou o procurador-geral do estado, Ken Paxton, um aliado próximo do presidente Donald Trump, conforme projetaram a NBC News e a CBS News. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)
James Talarico elogiou a atuação do presidente na fronteira RONALDO SCHEMIDT / AFP

Em entrevista à Fox News após vitória nas eleições de meio de mandato, James Talarico elogiou a atuação do presidente na fronteira e defendeu um caminho para a cidadania de imigrantes que vivem há anos nos Estados Unidos.

O senador eleito pelo Texas, James Talarico, disse nesta quarta-feira (4) que pretende trabalhar com o presidente Donald Trump em propostas sobre imigração, moradia e justiça criminal. Em entrevista ao programa America’s Newsroom, da Fox News, o democrata atribuiu ao próprio partido parte da responsabilidade pelo excesso de regras que, na avaliação dele, dificulta a construção de novas casas nos Estados Unidos.

A declaração veio um dia depois de Talarico derrotar o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas e candidato apoiado por Trump. A vitória em um estado que o presidente conquistou por uma vantagem de dois dígitos em 2024 ajudou os democratas a retomar o controle do Senado.

Imigração e segurança na fronteira

Talarico afirmou que Trump fez um trabalho melhor na segurança da fronteira do que o governo de Joe Biden. O senador eleito defendeu uma reforma migratória que combine o controle da fronteira com a ampliação das vias legais de entrada para quem quer trabalhar nos Estados Unidos. Também propôs criar um caminho para a cidadania de imigrantes que já vivem e trabalham no país há anos ou décadas, para que possam, nas palavras dele, “sair das sombras”.

O democrata também criticou a atuação de agentes mascarados em operações de imigração e cobrou responsabilização por abordagens realizadas por equipes em veículos sem identificação. Ele citou operações no próprio Texas.

Moradia e justiça criminal

Foi ao falar de habitação que Talarico fez a crítica mais direta ao próprio partido. “Ele é um construtor”, afirmou, em referência à trajetória de Trump no setor imobiliário. O democrata defendeu reduzir a burocracia para permitir a construção de milhões de novas moradias e disse que, em alguns casos, seu partido contribuiu para criar as barreiras que hoje quer remover.

Talarico também defendeu a legalização da maconha e a reforma do sistema de justiça criminal, temas em que disse ver espaço para cooperação com o presidente. Em dezembro de 2025, Trump determinou que o governo acelerasse a revisão da classificação federal da substância. Em abril, o Departamento de Justiça colocou determinados produtos de uso medicinal em uma categoria sujeita a controles menos rígidos. A legalização defendida por Talarico tem alcance mais amplo.

Quem é James Talarico

Talarico tem 37 anos, é deputado estadual no Texas e trabalhou como professor antes de entrar para a política. Segundo a Associated Press, será o primeiro democrata a representar o estado no Senado americano desde 1993. Após a vitória, ele disse que pretende representar os 31 milhões de habitantes do Texas, incluindo os que votaram em Paxton.

Assuntos

continue lendo

Presidente dos EUA, Donald Trump Mundo Vance se afasta, investigações: a nova realidade de Trump após derrota nas eleições Presidente se depara com um cenário político radicalmente diferente daquele que vivenciou desde janeiro de 2025, quando assumiu seu segundo mandato
  1. Abordagens na fronteira caem, mas detenções de imigrantes aumentam sob Trump Eliseu Caetano · há 9 horas
  2. Caso Master: ex-noiva de Vorcaro é chamada a depor nos Estados Unidos Eliseu Caetano · há 19 horas
  3. Congresso democrata pode fazer barulho, mas não provoca deportação de Flávio; entenda Eliseu Caetano · há 1 dia
  4. Derrota de Trump no Congresso não garante alívio à esquerda latino-americana Eliseu Caetano · há 1 dia