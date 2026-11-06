Rubio e Vance se movimentam nos bastidores pela sucessão de Trump

Secretário de Estado nega que pretenda deixar o governo, mas a possibilidade de uma saída para preparar uma candidatura em 2028 circula nos bastidores. O vice-presidente busca consolidar apoio para encabeçar a chapa republicana

A possibilidade de Marco Rubio deixar o governo de Donald Trump para preparar uma candidatura à Casa Branca entrou nas conversas de bastidor do Partido Republicano. A movimentação ganhou força depois que os democratas conquistaram a Câmara e o Senado nas eleições de meio de mandato. Do outro lado da disputa pela sucessão, o vice-presidente JD Vance busca consolidar apoio entre lideranças e doadores republicanos para encabeçar a chapa de 2028.

A reportagem apurou que a saída de Rubio é uma possibilidade discutida nos bastidores, apesar de o secretário de Estado dizer, em conversas reservadas, que a informação não procede e que não pretende deixar o governo. O cenário em discussão é o de uma saída antes do fim do mandato de Trump, o que daria a Rubio tempo para percorrer o país, construir alianças e fortalecer seu nome para as primárias republicanas nos próximos dois anos.

A Bloomberg informou que Rubio conversou com integrantes da Casa Branca sobre a possibilidade de deixar o governo e ouviu pedidos para ficar. Segundo a agência, o secretário e seus assessores discutem opções, mas ainda não há decisão nem prazo para uma eventual saída.

Rubio também negou publicamente que planeje sair. Em entrevista ao New York Times na quinta-feira (5), afirmou que permanecer no governo até o fim do mandato de Trump “sempre foi meu plano”. Questionado sobre a eleição presidencial, respondeu que não voltaria a falar sobre 2028. Rubio já havia dito que apoiaria Vance caso o vice decidisse concorrer.

Resistência a Vance

Vance tem a visibilidade da vice-presidência e já recebeu um sinal de Trump em conversas com doadores. Segundo o Washington Post, o presidente disse em um encontro reservado que era preciso eleger Vance. Assessores ouvidos pelo jornal disseram que Trump ainda não havia feito uma escolha definitiva. O Axios já havia revelado que o presidente perguntava a aliados e assessores qual dos dois eles preferiam para liderar a chapa em 2028.

A derrota nas urnas também deu espaço a críticas contra o vice. O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie questionou o apoio de Vance a Vivek Ramaswamy, derrotado na disputa pelo governo de Ohio. Já o governador da Flórida, Ron DeSantis, descreveu o resultado nacional como quase devastador para o partido e destacou o desempenho dos republicanos em seu estado. Os dois já disputaram primárias presidenciais republicanas.

Rubio, por sua vez, tem apoio entre nomes importantes do partido. O bilionário Ken Griffin, um dos grandes doadores republicanos, disse ao Axios que apoiaria o secretário de Estado em uma disputa com Vance. Griffin já havia financiado a campanha presidencial de Rubio em 2016, encerrada depois que o então senador perdeu a primária da Flórida para Trump.

Por enquanto, a disputa corre em conversas com aliados e doadores. Para Rubio, deixar o governo abriria espaço para fazer campanha pelo país, mas significaria abrir mão de um dos cargos mais influentes da administração. Para Vance, o desafio é transformar a proximidade com Trump em apoio dentro do partido num momento em que os próprios republicanos discutem o que deu errado nas urnas.