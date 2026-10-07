Trump vai homenagear Elon Musk na Casa Branca após briga política

Bilionário receberá a Medalha Nacional de Ciência dos Estados Unidos ao lado de executivos do Google, Nvidia e AMD

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai entregar nesta quinta-feira (8) uma das maiores honrarias científicas do país ao empresário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. A cerimônia será realizada na Casa Branca, em Washington, e representa mais um passo na reaproximação entre os dois, depois de uma disputa pública que chegou a provocar ameaças envolvendo contratos do governo americano.

Musk receberá a Medalha Nacional de Ciência, considerada a mais alta distinção concedida pelo governo americano a cientistas e engenheiros. A homenagem será entregue durante o encontro “Science: A New Golden Age Summit”, que reunirá autoridades, pesquisadores e alguns dos principais empresários do setor de tecnologia.

Além de Musk, outros três nomes receberão a Medalha Nacional de Ciência: Sergey Brin, cofundador do Google; Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia; e Lisa Su, presidente-executiva da AMD.

Outros dois empresários serão reconhecidos com a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação: Michael Dell, fundador e presidente-executivo da Dell Technologies, e Satya Nadella, presidente-executivo da Microsoft.

Será a primeira vez que Donald Trump entregará essas duas condecorações presidenciais, considerando tanto seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, quanto o atual governo, iniciado em janeiro de 2025.

Da ruptura à reaproximação

A homenagem a Elon Musk chama atenção especialmente pelo histórico recente de sua relação com Trump. O empresário foi um dos principais apoiadores financeiros da campanha presidencial republicana de 2024. Depois da vitória de Trump, Musk assumiu um papel de destaque na administração federal, participando do Departamento de Eficiência Governamental, conhecido pela sigla DOGE.

A relação entre os dois começou a se deteriorar depois da saída de Musk do DOGE, em maio de 2025. O empresário passou a criticar publicamente o pacote de impostos e gastos defendido por Trump, conhecido como “One Big Beautiful Bill”. Musk classificou a proposta como uma “abominação repugnante”, provocando uma reação do presidente.

A disputa se intensificou nas redes sociais, com trocas de acusações e críticas pessoais. Trump chegou a ameaçar rever contratos e subsídios federais destinados às empresas do bilionário. A crise ganhou repercussão porque companhias controladas por Musk, especialmente a SpaceX, mantêm contratos importantes com o governo americano, incluindo projetos espaciais e de defesa.

Nos últimos meses, porém, os dois voltaram a aparecer juntos em eventos oficiais. Segundo a Fox News, Musk também retomou funções de aconselhamento ao governo Trump, participando de um projeto do Pentágono voltado ao estudo de tecnologias militares e das necessidades futuras das Forças Armadas americanas. A entrega da medalha nesta quinta-feira será mais um sinal público dessa reaproximação.