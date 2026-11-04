Em 1956, a Rádio Panamericana acompanhou a seleção em uma longa excursão pela Europa

Em 1956, a seleção brasileira vivia uma fase de formação, quando a CBD, atual CBF, resolveu promover uma excursão à Europa. O mundial de 1958, na Suécia, ainda estava distante e a equipe não tinha treinador fixo. O técnico Flávio Costa, vice-campeão em 1950, foi chamado para comandar o grupo nas partidas no velho continente.

No total, foram sete jogos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Antes da viagem, o Brasil fez um amistoso contra a seleção pernambucana e só empatou:

01.04.1956 – Brasil 2×2 seleção pernambucana – amistoso – Recife

08.04.1956 – Brasil 1×0 Portugal – amistoso – Lisboa

11.04.1956 – Brasil 1×1 Suíça – amistoso – Zurique

15.04.1956 – Brasil 3×2 Áustria – amistoso – Viena

21.04.1956 – Brasil 0x0 Tchecoslováquia – amistoso – Praga

25.04.1956 – Brasil 0x3 Itália – amistoso – Milão

01.05.1956 – Brasil 1×0 Turquia – amistoso – Istambul

09.05.1956 – Brasil 2×4 Inglaterra – amistoso – Londres (Wembley)

O jogo contra a Inglaterra, disputado no lendário Wembley, é o mais marcante da excursão europeia. Apesar da derrota, o goleiro Gylmar dos Santos Neves defendeu dois pênaltis. O destaque inglês era o ponta direita Stanley Matthews. Aos 41 anos, o veterano jogador, um dos maiores nomes da história do English Team, deu uma aula de futebol. Matthews era driblador e infernizou a defesa brasileira. Já em 1958, quando o mundo conheceu o futebol de Garrincha, as comparações entre os dois foram inevitáveis. Mas vale lembrar que o inglês não disputou a Copa.

O Jornal dos Sports destacava em manchetes: “Cederam os brasileiros ante o ‘English Team’. (…) Comandados pelo velho ‘Stan’, os britânicos fizeram maravilhas.” Já a edição de A Gazeta Esportiva do dia seguinte alertava: “(…) A lição da Europa ficará marcada de forma indelével na vida do futebol brasileiro, mesmo sabendo-se que aprender sempre foi a intenção da Confederação Brasileira de Desportos. A excursão foi programada em caráter de observação, pois tínhamos a necessidade de sentir como se poderiam portar os nossos em condições tão adversas (…).”

No duelo, os ingleses balançaram as redes com Taylor e Grainger, dois gols cada. Paulinho e Didi marcaram para o Brasil, que foi escalado assim por Flávio Costa: Gylmar; Djalma Santos, Pavão, Zózimo e Nilton Santos; Dequinha, Didi e Paulinho; Álvaro, Gino e Canhoteiro.

Dos titulares, Gylmar, Djalma Santos, Zózimo, Nilton Santos e Didi seriam campeões do mundo, dois anos depois. Após o confronto com os ingleses, a CBD, presidida por Silvio Pacheco, cogitou um novo duelo contra Portugal, mas a partida não foi realizada.

Na excursão pela Europa, a seleção já tinha perdido para a Itália, em Milão: “Desta vez, nem a defesa se salvou”, era a manchete do Jornal dos Sports. Apesar das críticas, a retaguarda brasileira foi formada por grandes jogadores: Djalma Santos, De Sordi, Zózimo e Nilton Santos, sendo que todos estariam no mundial de 1958.

A Rádio Panamericana (Jovem Pan) acompanhou a excursão brasileira em parceria com a Continental, do Rio de Janeiro, a mesma parceria formada para a Copa, dois anos depois. Geraldo José de Almeida, da Pan, e Waldir Amaral, da emissora carioca, narraram as partidas. Infelizmente, não existem registros em áudio das transmissões.