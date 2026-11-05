Filho de Pedro Luiz resgata narração histórica do pai no segundo jogo da final o Campeonato Paulista de 1974

Pedro Luiz Paoliello (1919-1998) foi um dos narradores mais consagrados do rádio. Em setembro deste ano, o filho, Ricardo, lançou o livro “Narrando meu pai” (Editora Lux). Agora, ele presenteia os fãs de futebol com uma dos áudios mais raros de todos os tempos: a íntegra do segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 1974, entre Palmeiras e Corinthians, pela Nacional de São Paulo. O duelo, no Morumbi, disputado em 22 de dezembro, terminou com a vitória da equipe de Palestra Itália, 1 a 0, gol de Ronaldo. A partida marcou a despedida de Pedro Luiz da narração esportiva. Durante a transmissão, ele relembra histórias, momentos marcantes da carreira e recebe homenagens de colegas, como Mário Moraes.

Pedro Luiz nasceu em São Tomás de Aquino, Minas Gerais, e marcou época na Rádio Panamericana, conhecida como “A emissora dos esportes”. Pela Pan, transmitiu as Copas de 1950, no Brasil, e de 1954, na Suíça. Em 1958, na Suécia, deu voz ao primeiro título da seleção, quando trabalhou com Edson Leite, na Bandeirantes. Quatro anos depois, no Chile, lá estava o locutor no bicampeonato mundial do Brasil, pela mesma emissora. Em 1966, na Inglaterra, esteve na Rádio Tupi, e em 1970, no tricampeonato, no México, empunhou o microfone da Nacional de São Paulo. A última Copa como narrador foi a de 1974, na Alemanha Ocidental. Depois, em 1978, na Argentina, Pedro Luíz dirigia o departamento de esportes da Rede Globo. Em 1982, estava na TV Record, quando atuou como comentarista, ao lado do narrador Silvio Luiz e do repórter Flávio Prado.

O áudio que Ricardo Paoliello compartilha conosco é precioso e mantém viva a memória do pai. Espero que gostem!