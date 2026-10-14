Série A? O que mudaria em Goiânia, Caxias e Novo Horizonte

A reta final da Série B 2026 está entregando uma das disputas mais interessantes dos últimos anos pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Com poucas rodadas restantes, três clubes de regiões diferentes aparecem com as maiores chances de subir: o Vila Nova, de Goiânia, o Juventude, de Caxias do Sul, e o Grêmio Novorizontino, de Novo Horizonte.

O formato atual da competição sobe os dois primeiros colocados direto para a Série A e manda do terceiro ao sexto para playoffs. Neste momento, o Vila Nova lidera a tabela e tem a maior probabilidade de acesso direto, enquanto Novorizontino e Juventude aparecem logo atrás, ainda com chances relevantes tanto de subir direto quanto de garantir vaga nos playoffs.

O fim de um jejum de mais de 40 anos em Goiânia

Para o Vila Nova, o acesso seria histórico. O clube não disputa a Série A desde 1985. São mais de quatro décadas longe da elite, mesmo tendo sido protagonista no futebol goiano e chegado perto do acesso em outras ocasiões (como em 1999, quando terminou em 4º lugar).

Goiânia é uma capital com mais de 1,4 milhão de habitantes e já conta com a presença de Goiás e Atlético-GO no cenário nacional. A volta do Vila Nova à Série A equilibraria a representação da cidade e do estado na principal divisão, além de gerar um impacto direto na economia local. Mais jogos contra clubes de grande torcida significam maior fluxo de visitantes, movimentação em hotéis, bares, restaurantes e comércio, e uma exposição midiática constante da capital goiana.

Para a torcida colorada, o significado seria ainda maior. Seria o fim de uma espera que atravessou gerações. O clube, que tem uma das maiores bases de torcedores do Centro-Oeste, finalmente poderia oferecer aos seus apoiadores o futebol de primeira divisão de forma regular, com a receita maior de direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria permitindo um salto de estrutura e competitividade.

O retorno de um clube com pedigree em Caxias do Sul

No caso do Juventude, o acesso representaria o retorno de um clube que já esteve entre os grandes do país. O alviverde foi o primeiro time do interior do Rio Grande do Sul a conquistar a Copa do Brasil, em 1999, e chegou a disputar a Libertadores no ano seguinte. Também foi campeão da Série B em 1994 e do Gauchão em 1998.

Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado (com cerca de 463 mil habitantes) e importante polo industrial da Serra Gaúcha, ganharia novamente a presença de um representante na elite nacional. O impacto econômico seria semelhante ao de outras cidades que recebem jogos de Série A: aumento de visitantes nos dias de partida, fortalecimento do comércio local e maior visibilidade da cidade em todo o Brasil.

A rivalidade com o Caxias também ganharia novos capítulos em um patamar mais alto, reforçando a identidade do futebol da região. Para os torcedores jaconeros, seria a reconquista de um espaço que o clube já ocupou e a chance de voltar a medir forças regularmente com os grandes do país.

A coroação de um renascimento improvável em Novo Horizonte

O caso do Grêmio Novorizontino é o mais singular dos três. A cidade de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, tem cerca de 38 a 40 mil habitantes e ficou mais de uma década sem futebol profissional depois da falência do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, em 1999. O clube atual foi refundado em 2010 e construiu uma trajetória rápida: acessos nas divisões paulistas, chegada à Série C, depois à Série B e, recentemente, o vice-campeonato do Paulistão.

Para uma cidade desse porte, o acesso à Série A seria transformador. O impacto relativo na economia local costuma ser desproporcionalmente grande: o fluxo de torcedores visitantes, a exposição nacional constante e o orgulho da população geram movimentação clara em bares, restaurantes e hospedagem. Além disso, colocaria Novo Horizonte de forma permanente no mapa do futebol brasileiro.

Para os torcedores e moradores, seria a confirmação de que o renascimento do clube deu certo. O que começou como uma tentativa de devolver o futebol profissional à cidade se tornaria a presença na principal divisão do país — um feito raro para municípios desse tamanho.

O que está em jogo além do futebol

O acesso à Série A não é apenas uma mudança de divisão. Ele altera a realidade financeira dos clubes de forma significativa — as receitas de TV e patrocínio da primeira divisão são muito superiores às da Série B — e coloca as cidades no mapa nacional com mais frequência. Estudos sobre o impacto do futebol profissional nas economias municipais mostram relação positiva com o aumento de emprego formal e com a expansão dos setores de alimentação e hospedagem.

Goiânia e Caxias do Sul já são cidades importantes e ganhariam reforço de status e visibilidade. Novo Horizonte, por sua vez, entraria em outro patamar de reconhecimento. Em todos os casos, o orgulho local, a coesão social nos dias de jogo e o potencial de geração de receita formam um ciclo que, se bem gerido pelos clubes, pode se traduzir em estrutura melhor e maior competitividade a longo prazo.

Ainda restam jogos e, no caso de não subirem direto, os playoffs. Mas o cenário atual mostra que o futebol brasileiro pode ganhar, na próxima temporada, representantes de três realidades bem diferentes: uma capital com sede de voltar à elite depois de décadas, um clube histórico do interior gaúcho e um projeto que ressuscitou o futebol de uma cidade pequena. Para as torcidas do Vila Nova, do Juventude e do Novorizontino, o que está em jogo vai muito além dos três pontos.

Até a próxima.