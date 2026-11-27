Novo ministro da Fazenda assume em 2027 com a missão de conter o avanço da dívida pública, recuperar a confiança do mercado e equilibrar as contas

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite do presidente Lula (PT) para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027, no quarto mandato do petista. O executivo será responsável por conduzir a política econômica do próximo governo em um cenário de pressão sobre as contas públicas, juros elevados, desaceleração da atividade econômica e divergências sobre os rumos do ajuste fiscal.

Confirmado na noite de quinta-feira (26), após reunião com Lula no Palácio da Alvorada, em Brasília, Trabuco será o primeiro ministro anunciado para a próxima gestão. A escolha representa uma sinalização ao mercado financeiro de que o presidente pretende dar maior atenção ao equilíbrio das contas públicas.

Ao mesmo tempo, coloca no centro das decisões econômicas um executivo com trajetória de mais de cinco décadas no setor bancário e que terá de negociar medidas potencialmente impopulares com integrantes do próprio governo.

A indicação ocorre depois de semanas de instabilidade nos mercados, com o dólar chegando a se aproximar de R$ 6 em meio às preocupações dos investidores com a situação fiscal do país. Com a possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda, os ativos nacionais reagiram positivamente. Nessa quinta-feira (26), o Ibovespa avançou 6,07%, fechando aos 176.799 pontos, enquanto o dólar encerrou o pregão cotado a R$ 5,74.

A reação demonstra a expectativa dos investidores de que o novo ministro adote uma condução mais rigorosa das contas públicas.

Equilíbrio de receitas e despesas

O principal desafio de Trabuco será equilibrar receitas e despesas do governo para conter o crescimento da dívida pública. A questão ganhou importância diante da expansão dos gastos federais e das dificuldades de cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal.

A dívida bruta brasileira chegou a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB). O indicador representa um aumento de 11,2 pontos percentuais durante o terceiro mandato de Lula.

O cenário impõe a Trabuco a adoção de uma estratégia que vá além de medidas pontuais de aumento da arrecadação. Uma das principais dificuldades está no crescimento das despesas obrigatórias, como Previdência, benefícios sociais e gastos vinculados a regras constitucionais. Esses compromissos ocupam parcela significativa do Orçamento e reduzem o espaço disponível para investimentos e outras políticas públicas.

Segundo um levantamento publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, as despesas obrigatórias crescem aproximadamente 5% ao ano. Para alterar essa trajetória, a equipe econômica deverá discutir revisão de despesas, mudanças em mecanismos de vinculação e indexação do Orçamento e reavaliação de benefícios tributários.

O desafio será encontrar apoio no Congresso Nacional para medidas que podem atingir interesses de diferentes grupos. Cortes em despesas, mudanças previdenciárias e revisão de benefícios fiscais costumam provocar resistência política e exigem negociação com parlamentares, setores empresariais e entidades representativas da sociedade.

Além disso, Trabuco precisará apresentar um planejamento que permita cumprir as regras fiscais sem comprometer a capacidade de investimento do Estado. O governo terá de conciliar a redução do déficit com recursos para infraestrutura, saúde, educação e programas sociais, prioridades defendidas por Lula.

Juros elevados

Outro ponto central da agenda será o custo do crédito no país. A taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano, patamar que mantém elevado o custo dos financiamentos para consumidores e empresas e aumenta as despesas do governo com o pagamento de juros da dívida.

A definição da Selic é atribuição do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), e não diretamente do Ministério da Fazenda. Ainda assim, as decisões fiscais influenciam as expectativas de inflação, o comportamento do câmbio e as condições para a política monetária.

Quando investidores avaliam que as contas públicas estão sob controle, a percepção de risco pode diminuir, favorecendo a redução das expectativas de inflação e dos juros futuros. Por outro lado, dúvidas sobre a capacidade do governo de controlar os gastos podem pressionar o câmbio e dificultar o trabalho do BC.

Trabuco também terá de administrar a relação entre a Fazenda e a autoridade monetária, em um contexto no qual integrantes do governo Lula já criticaram o nível dos juros. A expectativa de parte dos economistas é que uma política fiscal considerada mais previsível ajude a criar condições para uma eventual redução da Selic.

O próprio executivo já manifestou preocupação com o custo do crédito no Brasil. Trabuco defendeu a combinação entre responsabilidade fiscal, crescimento econômico e inclusão social, além de investimentos em infraestrutura e construção civil como instrumentos para estimular a atividade e a geração de empregos.

Resistência dentro do PT

Se a indicação foi recebida positivamente por investidores e representantes do setor empresarial, dentro do PT a escolha provocou questionamentos. Parte dos parlamentares teme que a chegada de um executivo com carreira consolidada no sistema financeiro represente uma mudança de orientação econômica e abra espaço para medidas de contenção de gastos que afetem políticas públicas.

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que será necessário conhecer o posicionamento de Trabuco sobre as taxas de juros e a ampliação dos investimentos públicos. Já Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou preocupação com a possibilidade de repetição do cenário enfrentado pelo ex-ministro Joaquim Levy durante o segundo mandato de Dilma Rousseff.

A comparação não é casual. No fim de 2014, Trabuco também foi convidado para comandar o Ministério da Fazenda, durante o governo Dilma, mas recusou a proposta e indicou Joaquim Levy para o cargo. O economista assumiu a pasta em janeiro de 2015 com a missão de promover um ajuste fiscal e recuperar a confiança dos investidores.

No entanto, Levy encontrou resistência dentro do governo e do próprio PT. As divergências sobre as medidas de austeridade e a dificuldade para aprovar sua agenda limitaram sua atuação. Ele deixou o ministério em dezembro de 2015, depois de 11 meses.

A lembrança desse episódio representa um dos principais desafios políticos do novo ministro. Trabuco precisará demonstrar que a responsabilidade fiscal pode caminhar junto com as prioridades sociais do governo, sem perder o apoio do presidente e de sua base parlamentar.

A diferença em relação à experiência de Levy estará, entre outros fatores, na capacidade de Trabuco de construir uma relação política com o Congresso e de obter respaldo de Lula para as medidas que pretende implementar.

Mercado financeiro recebe indicação com otimismo

A escolha de Trabuco foi interpretada por analistas como uma tentativa de reduzir a desconfiança do mercado financeiro em relação à política econômica do próximo mandato. O executivo tem relacionamento consolidado com bancos, empresários e investidores, além de experiência na administração de uma das principais instituições financeiras do país.

Outro aspecto envolve a própria relação do novo ministro com o setor financeiro. À frente da Fazenda, Trabuco também terá participação no Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável por estabelecer diretrizes para o sistema financeiro.

Alto endividamento

Além dos indicadores fiscais, Trabuco encontrará uma economia com dificuldades relacionadas ao endividamento de consumidores e empresas. O alto comprometimento da renda das famílias com dívidas limita o consumo e reduz a capacidade de expansão da atividade econômica.

Juros elevados tornam os financiamentos mais caros, dificultam a renegociação de débitos e pressionam empresas que dependem de crédito para investir e manter suas operações. Nesse contexto, a Fazenda terá de discutir medidas que contribuam para melhorar as condições de financiamento sem estimular um aumento descontrolado do endividamento.

O crescimento econômico também será uma preocupação. A equipe precisará buscar condições para ampliar a produtividade, estimular investimentos privados e reduzir entraves que elevam o custo de produção no Brasil.

Trabuco já defendeu investimentos em infraestrutura e construção civil, além de medidas para diminuir o chamado Custo Brasil. A agenda inclui questões como logística, ambiente de negócios, qualificação profissional, tributação e competitividade da indústria nacional.

O desafio será transformar essas diretrizes em políticas concretas, especialmente em um cenário de restrição orçamentária.

Implementação da reforma tributária

A implementação da reforma tributária também estará entre as responsabilidades da próxima equipe econômica. A transição para o novo sistema de tributação sobre o consumo exigirá regulamentação, adaptação das empresas e acompanhamento dos efeitos sobre a arrecadação e a distribuição de receitas entre União, estados e municípios.

O processo deverá ocorrer gradualmente, o que exigirá coordenação entre o Ministério da Fazenda, os governos estaduais, as prefeituras e o setor produtivo. Trabuco terá de acompanhar a execução das mudanças e administrar eventuais pressões por ajustes nas regras.

A relação com o Congresso será determinante não apenas para a agenda tributária, mas também para o ajuste fiscal e as demais propostas econômicas. O Legislativo terá papel central na discussão de alterações orçamentárias, benefícios fiscais e despesas obrigatórias.

O próximo governo também encontrará um Congresso com forte presença de parlamentares de oposição e partidos de centro, o que exigirá negociação para formar maiorias em torno de projetos econômicos.

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco Cappi nasceu em 6 de outubro de 1951. Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário.

Ao longo de mais de cinco décadas na instituição, ocupou diferentes cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do banco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015, negócio que ampliou a presença do Bradesco no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração da instituição, função que exerce atualmente. Também ocupou posições em entidades representativas do setor financeiro, incluindo a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Sua aproximação com Lula também antecede a indicação. Desde 2023, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República que reúne representantes de diferentes setores para discutir políticas públicas.

Agora, em novembro de 2026, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.