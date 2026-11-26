Ibovespa sobe mais de 3% e dólar cai para R$ 5,74 com expectativas sobre a Fazenda

Possível indicação de Luiz Carlos Trabuco para comandar a equipe econômica de Lula e novas medidas fiscais movimentam o mercado financeiro

As atenções dos investidores estão voltadas à possível indicação do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e às sinalizações do governo sobre a condução da política econômica no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O mercado financeiro brasileiro opera nesta quinta-feira (26) com forte valorização da Bolsa de Valores e recuo da moeda americana. Por volta das 10h30, o Ibovespa avançava 3,23%, aos 172.065 pontos, enquanto o dólar registrava queda de 1,26%, negociado a R$ 5,7435. Na sessão anterior, a moeda americana havia recuado 1,58%, encerrando as negociações em R$ 5,8167, enquanto o principal índice acionário brasileiro subiu 1,58%, para 166.675 pontos.

As atenções dos investidores estão voltadas à possível indicação do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e às sinalizações do governo sobre a condução da política econômica no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A agenda fiscal, a prévia da inflação brasileira e a proposta de novas tarifas comerciais dos Estados Unidos também influenciam as negociações.

Antes do início do recesso parlamentar, em 23 de dezembro, o governo pretende acelerar a tramitação de pelo menos oito propostas:

Medida Provisória (MP) das bets;

MP do imposto seletivo;

PEC do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027;

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027;

Definição da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS);

MP do Desenrola Brasil 3.0;

Regulamentação das big techs.

Agenda fiscal brasileira

O governo federal prepara uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com medidas de ajuste nas contas públicas. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a iniciativa deverá complementar o pacote fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados e contribuir para o cumprimento da meta de resultado primário.

O projeto aprovado pelo Congresso, que aguarda sanção presidencial, reúne medidas com potencial de gerar uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027. Moretti afirmou que Lula participa das discussões sobre as novas iniciativas e que o esforço para controlar a dívida pública não deverá comprometer programas sociais ou promessas de campanha.

Desempenho das bolsas

Os principais mercados acionários asiáticos encerraram as negociações desta quinta-feira em alta, recuperando parte das perdas da sessão anterior. Os investidores da região também avaliaram os possíveis impactos das novas barreiras comerciais propostas pela Casa Branca.

O índice SSEC, de Xangai, avançou 0,01%, enquanto o CSI 300, que reúne empresas negociadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, ganhou 0,06%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,29%. O Hang Seng, de Hong Kong, registrou valorização de 1,19%, enquanto o Nikkei, do Japão, encerrou o pregão com alta de 0,86%.