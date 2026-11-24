Luiz Marinho diz que o fechamento do comércio um dia por semana não provocará prejuízos e defende que a redução da jornada pode gerar novas contratações

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira (24) que “ninguém vai morrer” caso estabelecimentos comerciais fechem as portas uma vez por semana. A declaração foi feita em entrevista ao CanalGOV, na qual o ministro defendeu o fim da escala 6×1 e a adoção do modelo 5×2, com dois dias de descanso semanal.

Marinho argumentou que a mudança na jornada de trabalho não provocará o fechamento de empresas e rebateu críticas sobre possíveis impactos econômicos da medida. Segundo ele, estabelecimentos não precisam funcionar todos os dias e o histórico do setor mostra que empresas encerram as atividades por outros motivos, como má gestão, perda de mercado ou conflitos societários.

“Nunca vimos fechar uma empresa por essa razão. Fecha por incompetência, porque o produto findou sua vida, por brigas de sucessão, mas por conquistas dos trabalhadores nunca vi uma empresa fechar” Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

O ministro também avaliou que a redução da jornada pode estimular novas contratações e ampliar a participação no mercado de trabalho de pessoas que atualmente estão fora dele, especialmente mulheres e egressos do sistema prisional.

Ajuste fiscal

Em outra parte da entrevista, Marinho também comentou o ajuste fiscal previsto no Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, aprovado pela Câmara dos Deputados nessa segunda-feira (23). O ministro classificou a medida como necessária para manter o equilíbrio das contas públicas e garantir a continuidade das políticas do governo.

“A responsabilidade do presidente Lula é cuidar do povo brasileiro, então tem que cuidar da inflação, cuidar da questão fiscal para que não haja desequilíbrio”, declarou.

Segundo ele, o ajuste deve contribuir para manter o país em crescimento, preservar empregos e garantir oportunidades. Marinho também criticou a especulação financeira em torno da discussão fiscal.

“Esse é um ajuste fiscal necessário acima de tudo para manter as contas em dia, manter o Brasil produzindo, crescendo, mantendo empregos e oportunidades” Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

Pejotização

O ministro ainda defendeu que a Justiça do Trabalho seja responsável por julgar os processos relacionados à pejotização, tema que deve entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de 2027.

Marinho afirmou ter visto positivamente uma sinalização do ministro Gilmar Mendes, relator do processo, favorável à competência da Justiça do Trabalho para analisar os casos.

Ele também criticou a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas (PJs) em situações que, segundo sua avaliação, configuram fraude à legislação trabalhista. Como exemplo, citou prefeituras que contratam garis como microempreendedores individuais (MEIs).

*Com informações do Estadão Conteúdo