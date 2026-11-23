Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, apresentava queda de 0,95% por volta das 17h, com 164.793 pontos

O dólar fechou em queda de 0,14% nesta segunda-feira (23), a R$ 5,92, após chegar a pouco mais de R$ 6 durante o dia. A variação se dá principalmente em razão da votação na Câmara dos Deputados do ajuste fiscal previsto para acontecer nesta segunda.

Durante a manhã, a moeda norte-americana iniciou as negociações em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,9810 por volta das 9h. Ao longo da sessão, o dólar atingiu a marca de R$ 6, após encerrar o último pregão, na quinta-feira (19), no maior patamar desde janeiro de 2025.

Essa foi a primeira vez que a moeda ultrapassou a marca dos R$ 6 desde 9 de abril de 2025, quando chegou a R$ 6,0961 durante o pregão. O último fechamento acima de R$ 6 foi em 21 de janeiro de 2025, quando encerrou o dia a R$ 6,0302.

A melhora dos ativos no fim do dia, segundo agentes, foi desencadeada pela notícia de que integrantes da equipe econômica estão empenhados em preencher os postos abertos na diretoria do Banco Central com nomes que sejam amigáveis ao mercado financeiro.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, também apresentou queda, com 0,95% por volta das 17h, marcando 164.793 pontos.

Ajuste no Congresso

A votação do pacote fiscal concentra as atenções dos investidores diante das dúvidas sobre a capacidade do governo de controlar o crescimento das despesas e estabilizar a dívida pública. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu antecipar a análise da proposta, apesar de as segundas-feiras não serem tradicionalmente reservadas a votações no plenário.

O relator, Mauro Benevides (União Brasil-CE), manteve integralmente a versão aprovada pelos senadores para evitar que eventuais alterações obriguem o texto a retornar ao Senado. Entre as principais medidas estão a limitação a 2% do crescimento real das despesas públicas em anos com risco de descumprimento da meta fiscal e um corte linear de 10% nos benefícios tributários concedidos a setores da economia.

Apesar do avanço legislativo, analistas avaliam que o pacote ainda não resolve as preocupações com as contas públicas. “Apesar do avanço, o mercado continua questionando a capacidade do pacote de estabilizar a trajetória da dívida pública”, afirmou Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.”O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reconheceu que as medidas representam apenas um primeiro passo e que novas iniciativas estruturais serão necessárias”, acrescentou.