Até quando o 13º salário pode ser pago em 2026? Veja prazos
O fim do ano se aproxima, e os trabalhadores começam a se preparar para receber o 13º salário. Neste ano, as empresas têm até o dia 30 de novembro – próxima segunda-feira – para efetuar o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina. Já a segunda prestação deverá ser depositada até 18 de dezembro, em razão do calendário de 2026.
De acordo com a Lei nº 4.749/1965, o empregador pode dividir o benefício em duas parcelas. A primeira deve ser paga entre fevereiro e novembro, enquanto a segunda tem como prazo-limite o dia 20 de dezembro. No entanto, neste ano, a data cai em um domingo, o que antecipará o pagamento para sexta-feira (18).
A empresa também pode optar por pagar o valor integral de uma só vez, desde que respeite o prazo de 30 de novembro. O empregador não é obrigado a aguardar o fim do mês para realizar o depósito.
O trabalhador também pode pedir o adiantamento da primeira parcela junto com as férias. Para isso, o pedido deve ser feito em janeiro do respectivo ano.
Impacto na economia
O pagamento do 13º salário deve movimentar R$ 399,1 bilhões na economia brasileira em 2026, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O montante equivale a 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e considera os valores pagos ao longo de todo o ano.
De acordo com o estudo, cerca de 99,7 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pela gratificação natalina neste ano. O rendimento adicional médio estimado é de R$ 3.720 por pessoa.
Quando dividido em duas parcelas, o benefício é pago da seguinte maneira:
- Primeira parcela: corresponde, em regra, à metade do salário do trabalhador, sem descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária. O depósito deve ocorrer até 30 de novembro;
- Segunda parcela: corresponde à complementação do valor total devido, com os descontos legais de INSS e Imposto de Renda, quando aplicáveis. Neste ano, o prazo é 18 de dezembro.
Quem tem direito ao 13º salário?
O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos com registro formal, além de servidores públicos, aposentados e pensionistas da Previdência Social.
O valor integral é destinado a quem trabalhou durante os 12 meses do ano. Para os demais, o pagamento é proporcional ao período trabalhado. Cada mês em que o profissional tenha exercido suas atividades por pelo menos 15 dias é considerado para o cálculo de um doze avos do benefício.
O descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação pode resultar em penalidades para o empregador. Caso não receba o benefício dentro do período previsto, o trabalhador pode procurar o sindicato de sua categoria ou registrar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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