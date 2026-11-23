Secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, informou que a reforma tributária deve provocar um efeito inicial sobre os preços

A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, afirmou nesta segunda-feira (23) que a reforma tributária deve provocar um efeito inicial sobre os preços, mas ressaltou que esse impacto será pontual. Segundo ela, com o passar do tempo, os efeitos sobre a inflação tendem a ser dissipados pelos ganhos decorrentes da implementação da reforma.

“Esperamos de início algum efeito preço, um pequeno efeito impresso. Mas esse efeito é único, em contraste com a grande produtividade que a reforma tributária vai trazer”, disse ela.

A declração foi feita em uma coletiva de imprensa para apresentação do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo a secretária, a expectativa da equipe econômica é que os ganhos financeiros das empresas com a evolução da implementação da reforma tributária irá dissipar o efeito negativo sobre os preços.

Freire também afirmou que a área econômica do governo federal não trabalha com expectativa de recessão em 2027, mas de desaceleração da economia.

“Não trabalhamos com cenário de recessão para o próximo ano. Trabalho com um processo de desaceleração que já vem ocorrendo em 2026. Para 2027, entendemos que esse processo vai continuar, principalmente pela robustez da economia brasileira e do mercado de trabalho”, disse Débora.

Ela disse ainda que a proibição de plataformas de apostas no Brasil, por meio de medida provisória, deve ter efeito positivo no desempenho econômico do País.

“A proibição das bets acaba direcionando recursos que iam para setores com pouco encadeamento para setores produtivos com encadeamentos mais elevados. Isso aumenta a renda disponível das famílias, principalmente de uma camada importante da população”, disse Débora.

Decisão sobre prorrogar desoneração da gasolina precisa de cenário mais concreto

A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda disse ainda que as medidas adotadas para atenuar o repasse de choques nos preços dos combustíveis podem ter efeitos positivos sobre as contas públicas, quando evitam uma pressão inflacionária capaz de alterar a condução da política monetária. Contudo, afirmou que é necessário avaliar a capacidade de implementar essas ações de forma fiscalmente neutra.

“Não há nenhuma sinalização de que para o próximo ano isso será mantido. Basicamente porque são decisões que têm que ser tomadas à luz do cenário mais concreto. Temos uma projeção para o preço do petróleo, que é exógena.”

Segundo ela, sem as medidas de atenuação adotadas neste ano, o Banco Central poderia ter interrompido antes o ciclo de flexibilização dos juros ou até revertido o movimento.

Freire argumentou que uma alta não esperada dos juros teria impacto maior sobre a dívida pública do que um eventual efeito das medidas sobre o resultado primário. Ela citou ainda que o governo conseguiu acomodar de forma neutra o choque de preços neste ano, inclusive por meio do imposto de exportação.

A secretária ressaltou ainda que medidas de atenuação se justificam diante de choques efetivos e de pressões relevantes sobre os preços.

*Com informações do Estadão Conteúdo