PF indicia Vorcaro e mais 14 por tentativa de compra do Banco Master pelo BRB

Em relatório, a corporação pediu a extensão das investigações em mais 60 dias

A Polícia Federal (PF) enviou nesta quarta-feira (28) à Procuradoria-Geral da República (PGR) relatório sobre a investigação de tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). No documento, a corporação indiciou 15 pessoas. As informações foram noticiadas pelo g1 e confirmadas pela Jovem Pan.

Foram indiciados:

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;

Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master;

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;

Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;

Angelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do Banco Master;

Luiz Antônio Bull, diretor do Banco Master;

Alberto Félix de Oliveira Neto, diretor do Banco Master;

Allan da Silva Machado, procurador do Banco Master;

Daniel Lopes Monteiro, advogado do Banco Master;

Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de finanças e controladoria do BRB;

Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora-executiva de controle e riscos do BRB;

Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora-executiva de gestão de pessoas do BRB;

Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor-executivo de atacado e governo do BRB;

José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor-executivo de tecnologia do BRB.

Vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF), o BRB tentou comprar o Banco Master no período de 2024 a 2025. No entanto, a transação foi barrada pelo Banco Central.

Também no relatório, a PF pediu que a investigação seja estendida por mais 60 dias. A corporação informou que o prazo é necessário para concluir perícias e elaborar um relatório complementar. A solicitação será analisada pelo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça.