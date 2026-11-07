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Próximo sorteio da Mega-Sena terá prêmio de R$ 60 milhões

Premiação acumulou depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3082; sorteio acontece neste domingo

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mega-sena DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3082 da Mega-Sena e o prêmio, avaliado em R$ 53,8 milhões, passou para R$ 60 milhões. O próximo sorteio acontece neste domingo (08).

Veja os números sorteados: 24 – 38 – 04 – 16 – 23 – 44

  • 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 20.116,27
  • 4 acertos: 4.527 apostas ganhadoras, R$ 514,19

Para concorrer a premiação é preciso fazer uma aposta. A mínina custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.

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