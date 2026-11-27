Encontro na próxima terça-feira (1º) deve marcar uma das primeiras agendas públicas do futuro ministro da Fazenda ao lado de seu antecessor

O futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, e o atual titular da pasta, Dario Durigan, devem participar, juntos, do almoço anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), marcado para a próxima terça-feira (1º), às 11h30, no Hotel Unique, em São Paulo. As informações foram confirmadas pela Jovem Pan.

O encontro deve marcar uma das primeiras agendas públicas de Trabuco após ser anunciado como ministro da Fazenda do quarto mandato do presidente Lula (PT). O banqueiro aceitou o convite do petista nessa quinta-feira (26), em uma reunião no Palácio do Alvorada, em Brasília, da qual também participou Durigan. Atual ministro da Fazenda, ele deverá permanecer no cargo até o fim do governo.

Após a confirmação de Trabuco, Durigan desejou sucesso ao futuro ministro e afirmou que pretende colaborar com o processo de transição. O atual chefe da equipe econômica destacou a importância da seriedade e da ética na condução da política econômica e disse ter convicção de que Trabuco seguirá esse caminho.

“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada” Atual ministro da Fazenda, Dario Durigan

Quem é Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-graduação em Sociopsicologia. O executivo Ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário, e construiu toda a carreira na instituição, passando por diferentes áreas até alcançar os principais cargos de direção.

Em 2009, assumiu a presidência executiva do banco, função que exerceu até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração, cargo que ocupa atualmente. Durante sua gestão, um dos principais movimentos foi a aquisição das operações do HSBC no Brasil, em 2015. Trabuco também já presidiu o conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Próximo de Lula, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República. Em 2014, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), chegou a ser convidado para assumir o Ministério da Fazenda, mas recusou a proposta.