Conheça a G4, empresa da qual Daniella Marques se tornou sócia
A ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordenadora econômica na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, Daniella Marques, foi anunciada na quarta-feira (25) como sócia e chairwoman do Conselho de Estratégica do G4. A plataforma oferece cursos de soluções empresariais para pequenas e médias empresas.
A chegada da executiva foi oficializada durante um evento em São Paulo, que também marcou o lançamento do primeiro produto da sociedade: o G4 CFO, serviço de CFO as a Service, voltado à terceirização de diretorias financeiras para pequenas e médias empresas.
Ao lado da diretora-executiva da companhia, Misa Antonini, Daniella reuniu cerca de 100 empresários com faturamento anual superior a R$ 10 milhões para uma aula sobre as perspectivas econômicas para 2027. A atividade marcou sua estreia no programa Gestão & Estratégia (GE).
Em 2019, a empresa foi fundada por Tallis Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon e Tony Celestino. À época, recebeu o nome de Gestão 4.0. A proposta inicial era oferecer programas de educação executiva ministrados por empresários e executivos. Dois anos depois, passou por uma reestruturação em que teve o nome alterado para G4 Educação.
Diretor-executivo desde a fundação, Tallis Gomes deixou o cargo em setembro de 2024 depois de repercussão negativa de uma fala nas redes sociais. Perguntado sobre relacionamentos, ele afirmou: “Deus me livre de mulher CEO”.
Misa Antonini assumiu o posto de diretora-executiva. Já Tallis Gomes se tornou presidente.
Em fevereiro, em nova reestruturação, a empresa anunciou que passaria a operar sob o nome G4. A mudança era uma sinalização de transição de uma plataforma de educação para uma integrada de soluções para pequenas e médias empresas.
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