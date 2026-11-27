França entra em recessão técnica após uma contração do PIB de 0,2% no terceiro trimestre

De acordo com os dados do Insee, o consumo das famílias acelerou-se ligeiramente e cresceu três décimos, em comparação com o trimestre anterior

A economia francesa, a segunda maior da zona do euro, sofreu uma contração de 0,2% entre julho e setembro em comparação com os três meses anteriores, quando o PIB francês estagnou, de acordo com a segunda estimativa dos dados divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (Insee).

Dessa forma, o instituto de estatística francês revisou para baixo sua primeira estimativa do dado de atividade, que em 30 de outubro havia previsto em -0,1%.

A França já esteve este ano à beira de entrar em recessão técnica – o que implica dois trimestres consecutivos de queda na atividade -, após registrar uma contração do PIB de 0,2% entre janeiro e março, seguida por uma estagnação da atividade entre abril e junho.

De acordo com os dados do Insee, o consumo das famílias acelerou-se ligeiramente e cresceu três décimos, em comparação com os 0,2% do trimestre anterior; embora a formação bruta de capital fixo tenha voltado a cair neste trimestre, com uma queda de 0,9% após o recuo de meio ponto percentual nos três meses anteriores.

Por outro lado, os gastos com consumo do governo aumentaram 0,3%, um ritmo ligeiramente inferior aos 0,4% do trimestre anterior. De modo geral, a demanda interna final, excluindo estoques, manteve-se estável e não contribuiu para o crescimento do PIB neste trimestre.

Além disso, as exportações sofreram uma contração drástica neste trimestre, com uma queda de 1,6% após um aumento de 2,9% nos três meses anteriores, enquanto as importações aumentaram 0,1%, contra 1% no segundo trimestre, de modo que a contribuição do comércio exterior para o crescimento do PIB foi negativa.

O enfraquecimento da economia francesa corrobora os maus presságios dos dados do PMI, que avaliam o andamento da atividade das empresas do país, cujo índice composto para o mês de novembro piorou para 46,2 pontos, em comparação com os 46,6 de outubro, seu nível mais baixo em seis meses, o que implica uma maior probabilidade “de que a França entre em recessão técnica no quarto trimestre”, segundo observou Joe Hayes, economista-chefe da S&P Global Market Intelligence.

Menos inflação

Por outro lado, o Insee informou nesta sexta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da França ficou em 2,9% em relação ao ano anterior em novembro, o que representa uma queda de cinco décimos em relação ao dado registrado em outubro.

O dado de inflação do penúltimo mês do ano reflete o aumento anual de 19,2% no preço da energia, contra 24,1% no mês anterior, enquanto os alimentos frescos subiram 9,4%, em vez dos 8% registrados em outubro.

No caso do IPC harmonizado, utilizado pelo Eurostat em suas estatísticas, a estimativa preliminar de novembro reflete um aumento para 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, ante os 3,7% registrados em outubro.