A moeda norte-americana despencou 7% e encerrou a semana com o maior recuo desde outubro de 2008

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (27) cotado a R$ 5,51, depois de iniciar a semana no valor de R$ 5,92. A redução da percepção de risco fiscal com a definição do executivo Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda no quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resultou no recuo semanal de 7,07%, o maior desde outubro de 2008. Apesar do tombo, a moeda norte-americana ainda sobe no mês (1,31%), após avanço de 5,20% em outubro.

Também nesta sexta-feira, o real apresentou, mais uma vez, o melhor desempenho, com larga vantagem, entre as divisas mais líquidas, em dia de respiro para moedas latino-americanas, apesar da alta do dólar frente a pares como euro e iene. O índice DXY voltou a superar os 104,000 pontos, acumulando valorização semanal superior a 2% e de quase 6% no ano.

Para o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Andres Abadia, a escolha de Trabuco para a Fazenda é um “sinal mais encorajador” sobre a política econômica no próximo mandato de Lula, ao ajudar a restabelecer a confiança dos investidores e “facilitar a discussão sobre reformas fiscais”.

“O verdadeiro teste será quanto respaldo político e autonomia Trabuco terá para implementar reformas estruturais de gastos, principalmente quando estas entrarem em conflito com a política social”, afirmou Abadia, destacando que, após um prêmio de risco significativo embutido no câmbio com o desfecho da corrida presidencial, era de se esperar uma “recuperação considerável” do real assim que o governo desse um “sinal crível” sobre a política econômica.

“Estou um pouco mais construtivo em relação ao real do que estava logo após a eleição, mas eu seria cauteloso sobre a continuidade do rali recente. A escolha de Trabuco reduziu a percepção de um cenário fiscal adverso, mas ainda é preciso mudar a trajetória de crescimento da dívida”, afirmou Abadia.

A recuperação do real nos últimos dias, depois de a taxa de câmbio tocar R$ 6,00 na segunda-feira (23), foi amparada por dois pilares: a informação de que Lula teria dado aval para uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para conter o ritmo de crescimento dos gastos obrigatórios e o convite para Trabuco assumir a Fazenda.

Trabuco se reuniu com o presidente no Palácio do Alvorada na quinta-feira (26), no início da noite, e aceitou o desafio de comandar a economia. Foi a senha para um mergulho do dólar futuro para dezembro, uma vez que o mercado à vista já havia fechado, com queda de 1,26%. Pela manhã, a B3 anunciou o aumento dos limites inferiores de oscilação diária para o contrato padrão e o minicontrato de dólar futuro.

“O nome de Trabuco animou o mercado, principalmente por ser alguém que não é diretamente ligado ao governo. Houve a redução de uma parte do prêmio de risco atrelado ao câmbio após o segundo turno. Ainda há espaço para mais recuo”, afirma o head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento.

Chiumento destacou que, mesmo com a provável alta de juros nos EUA em dezembro, o diferencial de juros seguirá muito atraente. Para o head da Tesouraria do BS2, o dólar pode cair a R$ 5,45 ou R$ 5,40 nas próximas semanas.

Com informações de Estadão Conteúdo