Há dez semanas, 23 ex-funcionários de três filiais da Rockstar Games contestam, em um tribunal de Glasgow, suas demissões, ocorridas em outubro de 2025

O estúdio os acusa de terem feito comentários depreciativos sobre seus superiores e compartilhado informações confidenciais

A Rockstar Games negou nesta quarta-feira (18), no último dia de um julgamento na Escócia, ter demitido funcionários por sua atividade sindical, alegando que eles divulgaram informações confidenciais, especialmente sobre o aguardado sexto jogo da franquia Grand Theft Auto (GTA).

Há dez semanas, 23 ex-funcionários de três filiais da Rockstar Games contestam, em um tribunal de Glasgow, suas demissões, ocorridas em outubro de 2025.

“A filiação sindical [dos funcionários] não teve nada a ver” com a decisão de demiti-los, tomada devido à sua conduta on-line, afirmou Thomas Cordrey, advogado da gigante dos videogames.

O estúdio os acusa de terem feito comentários depreciativos sobre seus superiores e compartilhado informações confidenciais, especialmente sobre GTA VI, em um grupo de conversa na plataforma Discord, que o sindicato IWGB apresenta como um espaço de discussão sindical.

O jogo, aguardado há 13 anos, será lançado nesta quinta-feira (19).

O sindicato, que exige a reintegração ou indenização dos trabalhadores, sustenta que eles sofreram represálias por sua atividade sindical e foram demitidos de forma “ilegal”, sem processo disciplinar nem direito a recurso.

Os advogados dos autores da ação consideram que o estopim das demissões foi o anúncio de que o sindicato estava se aproximando do patamar de 10% de filiados necessário para solicitar seu reconhecimento oficial dentro da empresa.

A Rockstar estava “preocupada com a possibilidade de o sindicato obter seu reconhecimento”, o que a teria “obrigado a iniciar uma negociação coletiva sobre salários, horários e férias“, afirmou na terça-feira John Hendy, representante dos ex-funcionários perante o tribunal.

Para a empresa, isso não passou de uma coincidência, segundo seus advogados. De acordo com o IWGB, o tribunal deverá emitir uma decisão sobre o caso em questão de meses.