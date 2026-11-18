Jogo de videogame está previsto para ser lançado no Brasil nesta quinta-feira (19); artista também terá uma música na setlist

A cantora Anitta confirmou nesta quarta-feira (18) presença no GTA VI, que será lançado no Brasil nesta quinta-feira (19). A artista vai dublar uma das personagens da nova versão do videogame. Anitta dará voz a Dra. Nita, uma médica que comanda um podcast sobre relacionamentos e intimidade.

Além de dublar um dos personagem do jogo, a cantora também terá uma de suas músicas na setlist. A faixa “Touch & Go”, versão em inglês de “Vai Dar Caô”, lançada no álbum “Equilibrivm”, foi escolhida como canção tema da abertura do programa.

Novo Grand Theft Auto promete revolucionar a indústria dos games. Recordes de visualizações, pré-vendas bilionárias, expectativa dos fãs e retorno a Vice City transformaram o título em um fenômeno mundial. Segundo um levantamento da consultoria Sensor Tower divulgado em 17 de novembro, o GTA VI teria alcançado aproximadamente 15,88 milhões de cópias reservadas digitalmente, movimentando cerca de US$ 1,54 bilhão em pré-vendas.

O primeiro trailer oficial, divulgado em dezembro de 2023, já havia estabelecido um recorde histórico na plataforma, com mais de 93 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, desconsiderando vídeos musicais. Já o segundo trailer, lançado em maio de 2025, ultrapassou 475 milhões de visualizações em seu primeiro dia, considerando diferentes plataformas.