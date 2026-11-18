Após 13 anos de espera, novo título da Rockstar mobiliza milhões de fãs e altera a rotina de empresas, no que pode vir a ser o maior lançamento da história dos games

Após 13 anos de espera, novo título da Rockstar mobiliza milhões de fãs e altera a rotina de empresas para finalmente jogar o sexto capítulo da franquia

Uma fabricante de equipamentos eletrônicos anunciou um dia extra de folga para seus funcionários. Na Alemanha, os pedidos de férias estão 38% acima da média para a data de estreia. No Reino Unido, um trabalhador chegou a ameaçar pedir demissão caso não fosse dispensado do expediente. O motivo é o mesmo: o lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), marcado para esta quinta-feira (19).

A espera de 13 anos pelo sucessor de GTA V transformou o lançamento do jogo em um dos maiores eventos da indústria do entretenimento. Desenvolvido pela Rockstar Games, subsidiária da Take-Two Interactive, o título chega ao mercado acompanhado de projeções bilionárias de faturamento e de uma mobilização de consumidores que já produz efeitos fora do universo dos videogames.

Nos Estados Unidos, um levantamento da plataforma de recursos humanos BambooHR, que analisou dados de 3,4 milhões de trabalhadores, identificou um crescimento de 13% na taxa de solicitações de folga para o dia do lançamento em relação a datas equivalentes de 2024 e 2025.

Uma pesquisa da mesma empresa com mais de 1,5 mil profissionais assalariados constatou que 18% pretendem se ausentar do trabalho para jogar GTA VI. Entre os integrantes da geração Z, o percentual chega a 32%.

Treze anos esperando

Quando GTA V chegou às lojas, em setembro de 2013, os principais consoles do mercado eram o PlayStation 3 e o Xbox 360. Desde então, duas novas gerações de videogames foram lançadas, e parte do público que conheceu a franquia durante a adolescência chegou à vida adulta sem ter experimentado um novo título da série principal.

A longevidade do antecessor ajuda a explicar a dimensão da expectativa. Segundo documentos divulgados pela Take-Two, GTA V comercializou quase 235 milhões de unidades até julho deste ano. O jogo permaneceu relevante graças às atualizações de sua modalidade online, que permitiram à Rockstar manter uma comunidade ativa durante mais de uma década.

A franquia, inaugurada em 1997, consolidou-se pela liberdade concedida aos jogadores para explorar cidades fictícias, dirigir veículos e participar de missões em ambientes que satirizam aspectos da sociedade americana. A possibilidade de circular pelo cenário sem necessariamente seguir a narrativa principal também ajudou a ampliar o tempo de permanência dos consumidores nos jogos.

GTA VI marca o retorno a Vice City, cidade inspirada em Miami e apresentada anteriormente em um dos títulos mais populares da franquia. A nova história acompanha Lucia e Jason, uma dupla envolvida no universo do crime no estado fictício de Leonida.

Férias para jogar

A mobilização dos fãs ganhou nas redes sociais o apelido de “GTA Flu”, ou “gripe do GTA”, em referência aos trabalhadores que pretendem alegar problemas de saúde para permanecer em casa no dia do lançamento. De acordo com a BambooHR, metade dos jogadores que planejam se ausentar do trabalho por causa do lançamento de um videogame pretende recorrer à licença médica em vez de solicitar folga antecipadamente.

O fenômeno também foi identificado fora dos Estados Unidos. A empresa de recursos humanos Personio registrou, na Alemanha, um aumento de 58% nas solicitações de folgas para compensação de horas extras no período do lançamento. Outro levantamento, realizado pela plataforma Remote, identificou crescimento global de 32% nos pedidos de férias entre os trabalhadores monitorados.

A consultoria britânica BrightHR identificou casos em que funcionários mencionaram expressamente o lançamento do jogo como justificativa para se ausentar do expediente. Um deles chegou a ameaçar deixar o emprego caso seu pedido não fosse atendido.

Algumas companhias decidiram incorporar o interesse dos funcionários às próprias políticas de benefícios. A Logitech, fabricante de acessórios para computadores e videogames, anunciou a concessão de um dia adicional de folga remunerada aos seus cerca de 7 mil colaboradores em todo o mundo, incluindo o Brasil. Batizado de “Game Day”, o benefício poderá ser utilizado ao longo de um ano.

Uma estreia bilionária

A Rockstar conseguiu mobilizar milhões de consumidores mesmo antes de divulgar as primeiras imagens completas da jogabilidade. O primeiro trailer de GTA VI, publicado em dezembro de 2023, ultrapassou 93 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas. O segundo, lançado em maio de 2025, acumulou mais de 475 milhões de visualizações em diferentes plataformas no mesmo intervalo.

A expectativa também se reflete nas projeções financeiras. Segundo informações publicadas pela agência Reuters, analistas estimam que GTA VI tenha recebido cerca de 16 milhões de encomendas antecipadas, movimentando mais de US$ 1,5 bilhão antes da estreia. As vendas na primeira semana poderão alcançar US$ 3,25 bilhões.

O orçamento de desenvolvimento é estimado em mais de US$ 1 bilhão, embora a Rockstar não tenha divulgado oficialmente o custo total da produção.

Impacto na produtividade

A perspectiva de um aumento nas ausências ao trabalho também despertou a atenção de economistas. Uma estimativa do professor José García Montalvo, da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, sugere que as faltas relacionadas ao lançamento poderiam representar perdas de aproximadamente US$ 1 bilhão em produtividade nos Estados Unidos.

O cálculo, entretanto, depende de projeções sobre o número de trabalhadores ausentes e não corresponde a prejuízos efetivamente registrados. Pesquisas sobre intenções de tirar folga também não permitem determinar quantas pessoas deixarão de trabalhar exclusivamente para jogar.

No Brasil, o lançamento ocorre na véspera do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20), o que permitirá a parte dos jogadores aproveitar um fim de semana prolongado sem precisar solicitar férias ou faltar ao trabalho.

*Com informações da BambooHR, Reuters, Take-Two, Deutsche Welle, The Guardian e Neo Feed