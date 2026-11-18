Dessas, 75% correspondem à versão para PlayStation e 25%, à versão para Xbox; jogo sai à noite de quinta-feira (19)no Brasil

De acordo com a SensorTower, o número de jogadores diários dos demais jogos deverá diminuir em aproximadamente 10% após o lançamento do GTA VI

O videogame “Grand Theft Auto VI” gerou uma receita estimada em cerca de US$ 1,65 bilhão até um dia antes de seu lançamento, programado para esta quinta-feira, de acordo com a empresa de análise de dados SensorTower.

A empresa estima que foram vendidas aproximadamente 17,07 milhões de unidades desse jogo. Dessas, 75% correspondem à versão para PlayStation e 25%, à versão para Xbox. De acordo com a SensorTower, o número de jogadores diários dos demais jogos deverá diminuir em aproximadamente 10% após o lançamento do GTA VI.

A Take-Two Interactive, empresa controladora da Rockstar Games, desenvolvedora da franquia “GTA”, divulgou na semana passada que as pré-vendas do videogame estavam superando “de longe” as expectativas iniciais.

Enquanto isso, a Wedbush Securities previu na terça-feira que o “GTA VI” alcançará US$ 3 bilhões em receita e ultrapassará 30 milhões de unidades vendidas até o final do ano.

“’GTA VI’ representa um momento cultural e comercial excepcional para a indústria de videogames. Prevê-se que a demanda se estenda além da venda de software e inclua consoles, acessórios e assinaturas de jogos, à medida que os consumidores se preparam para o lançamento”, comentou Mat Piscatella, analista do setor de videogames da empresa Circana.

Quase um em cada três jogadores de console e PC nos Estados Unidos planejava comprar “GTA VI”, segundo informou a Circana no final de outubro.

Desde o lançamento do “GTA V” em 2013, a franquia gerou mais de US$ 10 bilhões em receita, de acordo com um relatório da Take-Two Interactive.

A trajetória dessa franquia começou em 1997 e, desde então, já foram vendidas mais de 470 milhões de unidades — cerca de 230 milhões delas correspondem ao “GTA V” —, segundo dados da empresa.

Além do jogo em si, esta nova versão vem acompanhada de uma trilha sonora que inclui faixas de artistas como Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cardi B e Keith Richards. EFE