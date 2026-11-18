Poucos lançamentos na história do entretenimento conseguiram provocar tanta expectativa quanto Grand Theft Auto VI, popularmente conhecido como GTA VI

Logotipo oficial do videogame GTA VI em uma televisão em Saint Maurice Pellevoisin, Lille, no departamento do Norte (Nord), na França, em 20 de dezembro de 2025. (Foto de Armand Gesquière / Hans Lucas via AFP)

Com estreia marcada para esta semana, novo Grand Theft Auto promete revolucionar a indústria dos games. Recordes de visualizações, pré-vendas bilionárias, expectativa dos fãs e retorno a Vice City transformaram o título em um fenômeno mundial.

Poucos lançamentos na história do entretenimento conseguiram provocar tanta expectativa quanto Grand Theft Auto VI, popularmente conhecido como GTA VI. Depois de mais de uma década de espera desde o lançamento de GTA V, a Rockstar Games finalmente está prestes a entregar o próximo capítulo de uma das franquias mais populares dos videogames. E o tamanho da comoção já ultrapassa os limites da indústria dos games: o título movimenta bilhões de dólares antes mesmo de chegar às lojas, domina as conversas nas redes sociais e mobiliza fãs que acompanham cada detalhe divulgado pela desenvolvedora.

A estreia mundial está marcada para quinta-feira, 19 de novembro de 2026. A proximidade da data aumentou ainda mais a ansiedade dos jogadores, especialmente porque a produção passou por adiamentos e uma longa campanha de divulgação, alimentando teorias, especulações e discussões sobre o que pode ser uma das maiores experiências de mundo aberto já desenvolvidas.

Um fenômeno antes mesmo de chegar às lojas

Os números ajudam a dimensionar o tamanho do acontecimento. Segundo um levantamento da consultoria Sensor Tower divulgado em 17 de novembro, o GTA VI teria alcançado aproximadamente 15,88 milhões de cópias reservadas digitalmente, movimentando cerca de US$ 1,54 bilhão em pré-vendas. São estimativas de mercado, e não números oficiais divulgados pela Rockstar ou pela Take-Two Interactive, mas que revelam a força comercial do lançamento.

A repercussão também aparece nas plataformas digitais. De acordo com um relatório publicado pelo YouTube em novembro de 2026, vídeos relacionados ao GTA VI já ultrapassaram 40 bilhões de visualizações antes da estreia. O número inclui conteúdos produzidos por criadores, análises, teorias, reações e materiais sobre o jogo.

O primeiro trailer oficial, divulgado em dezembro de 2023, já havia estabelecido um recorde histórico na plataforma, com mais de 93 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, desconsiderando vídeos musicais. Já o segundo trailer, lançado em maio de 2025, ultrapassou 475 milhões de visualizações em seu primeiro dia, considerando diferentes plataformas.

A expectativa é resultado de uma combinação difícil de reproduzir: uma franquia consolidada, uma comunidade gigantesca, anos de espera e a reputação da Rockstar de entregar mundos virtuais ricos em detalhes e possibilidades. GTA não é apenas um jogo de ação. É também um espaço de interação, criação de histórias, humor, sátira social e liberdade para os jogadores experimentarem diferentes experiências.

Qual é a história de GTA VI?

A nova aventura se passa em Leonida, um estado fictício inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. O grande destaque é o retorno a Vice City, cidade inspirada em Miami e que já apareceu em outros títulos da franquia.

Desta vez, a narrativa acompanha dois protagonistas: Jason Duval e Lucia Caminos. Os personagens formam um casal envolvido com o universo do crime e acabam mergulhando em uma conspiração que se espalha por diferentes regiões de Leonida depois que um trabalho aparentemente simples dá errado.

A relação entre os dois é um dos elementos centrais da história. Diferentemente de aventuras anteriores, que apresentavam diferentes protagonistas com trajetórias próprias, GTA VI coloca a parceria e a confiança entre Jason e Lucia no centro da experiência.

Os trailers também mostram uma sociedade marcada pela exposição nas redes sociais, pelo consumismo, pela violência e por situações absurdas que fazem parte da identidade satírica da franquia. A Rockstar parece apostar novamente em uma representação exagerada da cultura norte-americana, com personagens excêntricos, notícias fictícias, influenciadores e acontecimentos que dialogam diretamente com o comportamento da sociedade contemporânea.

O que muda na jogabilidade?

A Rockstar promete uma evolução significativa na experiência de mundo aberto. O material divulgado até agora apresenta ambientes urbanos, praias, estradas, áreas rurais e diferentes ecossistemas, com uma atenção especial aos detalhes da vida cotidiana.

Um dos destaques é a possibilidade de alternar entre Jason e Lucia, inclusive em determinadas situações de ação. A apresentação estendida do jogo também mostrou atividades paralelas, confrontos, perseguições policiais, personalização de personagens e interações com o ambiente.

A produção aposta em uma cidade que não funciona apenas como cenário, mas como um universo vivo, com personagens não jogáveis, acontecimentos espontâneos e diferentes possibilidades de exploração.

Outro ponto importante é a evolução gráfica. As imagens divulgadas mostram iluminação, expressões faciais, água, vegetação e movimentação dos personagens com alto nível de detalhamento. A proposta é aproveitar a capacidade dos consoles atuais para entregar uma experiência mais imersiva.

Em quais consoles GTA VI estará disponível?

No lançamento, GTA VI estará disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Rockstar ainda não confirmou uma versão para computadores, o que significa que os jogadores de PC precisarão aguardar um anúncio oficial.

O jogo não terá versão nativa para PlayStation 4 ou Xbox One. Entretanto, existe uma alternativa para usuários do Xbox One: o acesso por meio do Xbox Cloud Gaming, serviço de jogos em nuvem, conforme informações divulgadas pela Microsoft. Nesse caso, o título é transmitido pela internet, e não executado diretamente pelo hardware do console.

No PlayStation, o jogo também conta com recursos voltados ao PS5 e ao PS5 Pro, incluindo tecnologias de áudio, carregamento e resposta tátil do controle DualSense.

Quanto custa GTA VI no Brasil?

O preço também virou assunto entre os fãs. No mercado brasileiro, a edição padrão está sendo comercializada por R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custa R$ 549,90.

A edição especial oferece conteúdos adicionais, incluindo veículos, armas, roupas, estabelecimentos e outros itens relacionados à jornada de Jason e Lucia. A versão padrão inclui o jogo e também conta com bônus de pré-venda.

Outro detalhe é que a Rockstar confirmou versões digitais e físicas. A edição física, porém, vem em uma embalagem com código de download, sem disco. O pré-carregamento digital começou em 10 de novembro, permitindo que os jogadores preparem o jogo antes da estreia.

Por que a espera foi tão longa?

GTA V chegou ao mercado em setembro de 2013 e se tornou um dos maiores sucessos comerciais da história dos videogames. Desde então, o título permaneceu relevante por meio de atualizações e, principalmente, do GTA Online, modalidade multiplayer que manteve a comunidade ativa durante anos.

O intervalo de mais de uma década entre os dois jogos principais ajudou a transformar GTA VI em um acontecimento. Nesse período, a indústria dos games mudou, os consoles evoluíram e as expectativas em relação aos mundos abertos ficaram muito maiores.

A produção também enfrentou adiamentos. Inicialmente previsto para 2025, o jogo foi transferido para maio de 2026 e, posteriormente, para novembro do mesmo ano. A Rockstar justificou a mudança como necessária para alcançar o nível de acabamento esperado pelos jogadores.

Um lançamento que ultrapassa o universo dos videogames

A repercussão de GTA VI já alcança o mundo real. Em Miami, cidade que inspirou Vice City, empresas e autoridades locais aproveitaram a proximidade da estreia para desenvolver ações promocionais relacionadas ao jogo. A cidade também voltou a ser associada à estética de neon, praias, vida noturna e criminalidade que marcou a franquia.

O fenômeno mostra como os videogames conquistaram um espaço cada vez maior na cultura pop. Assim como grandes estreias cinematográficas, GTA VI movimenta marcas, criadores de conteúdo, comunidades, plataformas de streaming e até o turismo.

A expectativa comercial é tão grande que o lançamento também se tornou um acontecimento estratégico para a Take-Two Interactive, empresa responsável pela publicação do jogo. O desempenho do título pode influenciar os resultados financeiros da companhia e estabelecer novos parâmetros para a indústria.

Mais do que uma sequência, GTA VI carrega a responsabilidade de suceder um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. A questão agora não é apenas se o título será um sucesso, porque os números anteriores à estreia já apontam nessa direção. O verdadeiro desafio da Rockstar será corresponder a uma expectativa construída durante 13 anos e mostrar que ainda é possível surpreender uma geração inteira de jogadores.