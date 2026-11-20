Iniciada em 1997, a série já vendeu mais de 475 milhões de cópias em todo o mundo, enquanto o título anterior, GTA V, lançado em 2013, acumula cerca de 235 milhões de unidades comercializadas

O videogame Grand Theft Auto VI gerou uma receita estimada em cerca de US$ 2,36 bilhões (cerca de R$ 14,04 bilhões) até a noite desta quinta-feira (19) – dia de seu lançamento -, com mais de 24,58 milhões de unidades vendidas, segundo a plataforma de análise de dados SensorTower.

De acordo com a consultoria, 75% das cópias comercializadas correspondem à versão para PlayStation e 25% à edição para Xbox.

A rede global Cloudflare informou na rede social X que as consultas para localizar os servidores de download do PlayStation nos Estados Unidos por volta da meia-noite de quinta-feira, data da estreia do jogo, atingiram um pico 11,2 vezes superior ao nível habitual.

Na terça-feira, a corretora Wedbush Securities projetou que GTA VI alcançará US$ 3 bilhões (cerca de R$ 17,85 bilhões) em receita e superará 30 milhões de unidades vendidas até o fim deste ano.

A Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games – desenvolvedora da franquia -, ainda não divulgou números oficiais de vendas, mas antecipou que as reservas na pré-venda estavam superando “com folga” suas expectativas iniciais.

Iniciada em 1997, a série já vendeu mais de 475 milhões de cópias em todo o mundo, enquanto o título anterior, GTA V, lançado em 2013, acumula cerca de 235 milhões de unidades comercializadas, segundo dados da empresa.

Em suas primeiras 24 horas no mercado, GTA V havia arrecadado cerca de US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,76 bilhões).

Neste sábado, a Rockstar Games promoverá em Miami o Grand Theft Auto VI: The Festival, evento dedicado às músicas presentes no jogo que contará com artistas da trilha sonora oficial, como Cardi B, Travis Scott e a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso.