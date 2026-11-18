Com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, o novo jogo da Rockstar Games reúne nomes conhecidos da música e do entretenimento

O universo de Grand Theft Auto VI promete ser ainda mais estrelado do que os fãs imaginavam. Com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, o novo jogo da Rockstar Games reúne nomes conhecidos da música e do entretenimento em participações que vão muito além da trilha sonora.

Um dos grandes destaques é Anitta, que integra o game como Dra. Nita, médica e apresentadora do programa fictício Ask Dr. Nita, transmitido pela rádio The Wipe. Na atração, a personagem recebe ligações de ouvintes e responde a perguntas sobre sexo, relacionamentos e situações amorosas inusitadas. A participação ainda conta com momentos em português e com a música “Touch & Go”, versão em inglês de “Vai Dar Caô”, que funciona como tema do programa.

Outra brasileira de destaque é a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série Euphoria, que também está envolvida no projeto. A cantora Lana Del Rey aparece como Delta Dawne, apresentadora da Back Country Radio, ao lado de Morgan Wallen. Já o astro porto-riquenho Bad Bunny assume o microfone como El Martillo, na rádio Cocoteo FM, enquanto Burna Boy participa da Afro Bank FM.

A lista de artistas ligados às estações ainda inclui Robyn, RaiNao, Trick Daddy e Trina. Para os fãs de rock, Kerry King e Tom Araya, integrantes da banda Slayer, também aparecem como apresentadores da estação The Chamber.

O rapper Kodak Black, por sua vez, foi identificado em uma das imagens promocionais do jogo, em uma cena ambientada no clube fictício Jack of Hearts. No elenco de vozes, outro nome conhecido de Hollywood é Stephen Root, ator de produções como Barry e King of the Hill, que interpreta Brian Heder.

A presença de tantas celebridades reforça a dimensão cultural de GTA VI, que tradicionalmente utiliza rádios, programas fictícios e referências à cultura pop para construir uma sátira da sociedade americana. Desta vez, a Rockstar amplia ainda mais essa proposta, transformando artistas e personalidades em parte da experiência dos jogadores.

Com Vice City como um dos principais cenários, o título promete misturar criminalidade, fama, música, influenciadores e referências ao entretenimento contemporâneo, fazendo com que encontrar uma celebridade durante uma partida seja mais um dos atrativos do aguardado lançamento.