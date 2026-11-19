A importância da estreia é tamanha que concorrentes da Take-Two evitaram lançar seus jogos no mesmo período

A série "GTA", iniciada em 1997, tem seu nome inspirado no termo jurídico utilizado na Califórnia para designar o crime de furto qualificado de veículos motorizados

A saga “Grand Theft Auto”, fenômeno cultural mundial, mas também alvo de polêmicas e uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, ganhou um novo jogo neste 19 de novembro.

A chegada de “GTA VI” representa um grande desafio financeiro para a Rockstar Games e sua empresa controladora, a Take-Two Interactive.

Confira cinco pontos importantes para entender esta saga:

Pioneira

A série “GTA”, iniciada em 1997, tem seu nome inspirado no termo jurídico utilizado na Califórnia para designar o crime de furto qualificado de veículos motorizados.

Diferentemente dos heróis, militares e cavaleiros que costumam protagonizar a maioria dos jogos eletrônicos, a franquia coloca o jogador na pele de um criminoso que espalha o caos pelas cidades.

Em 2001, o terceiro título da série representou uma revolução: trouxe um mundo em 3D para explorar, gráficos mais sofisticados e uma jogabilidade elogiada pela crítica e pelos fãs, sobretudo pela liberdade de ação oferecida aos jogadores.

Desde então, todos os lançamentos da franquia receberam avaliações muito positivas da indústria e do público.

Lançado em 2013, “GTA V” alcançou nota de 97 de 100 no Metacritic e continua figurando, ano após ano, entre os jogos mais vendidos no mercado.

Máquina de fazer dinheiro

Em seu lançamento, “GTA V” arrecadou mais de 1 bilhão de dólares (5,5 bilhões de reais) em apenas três dias, um recorde para um produto de entretenimento, seja do cinema ou da música, segundo a Take-Two.

O jogo vendeu mais de 230 milhões de cópias, enquanto a franquia ultrapassou a marca de 475 milhões, de acordo com os resultados da empresa divulgados em agosto.

“GTA V” é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de “Minecraft”.

Mesmo sem uma nova versão há mais de uma década, a franquia gera cerca de 500 milhões de dólares (R$ 2,75 bilhões) por ano, principalmente graças à versão online.

Frequentemente atualizado, “GTA Online” ainda reunia, em 2026, quase 15 milhões de jogadores mensais, que gastam dinheiro real na compra de itens virtuais.

A receita acumulada da franquia já supera os 10 bilhões de dólares (55 bilhões de reais).

Polêmicas

As polêmicas também marcaram a trajetória da franquia, frequentemente criticada por promover a violência e incentivar comportamentos criminosos, acusações rejeitadas pela Take-Two.

O jogo também é alvo de críticas pela representação misógina das mulheres, pelo uso de estereótipos sobre minorias étnicas e suas cenas de tortura.

Embora alguns elogiem seu caráter satírico, a franquia foi proibida ou teve sua comercialização restringida em vários países. Em 2014, a rede australiana Target retirou “GTA V” de suas lojas, alegando preocupação com as reclamações de clientes.

Convidados de luxo

Apesar das críticas, “GTA” se consolidou como uma referência cultural, com participações de grandes nomes do cinema e da música ao longo de sua história.

O ator Ray Liotta deu voz ao protagonista de “GTA: Vice City”, lançado em 2002. Outras estrelas, como Samuel L. Jackson e Burt Reynolds, além do músico Phil Collins e do humorista Ricky Gervais, também participaram dos jogos.

A dupla francesa de música eletrônica Justice assina a trilha sonora de “GTA VI”. O álbum que acompanha o jogo também reúne faixas do rapper Travis Scott, do cantor de reggaeton Rauw Alejandro e dos argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.

“GTA VI”

O lançamento de “GTA VI”, inicialmente previsto para o outono de 2025, foi adiado primeiro para o fim de maio de 2026 e, posteriormente, para 19 de novembro.

A importância da estreia é tamanha que concorrentes da Take-Two evitaram lançar seus jogos no mesmo período, provocando uma concentração de novidades em setembro e outubro.

“GTA VI” se passa no estado fictício de Leonida, na cidade de Vice City, ambientada em cenários inspirados na Flórida e em Miami.

A trama acompanha um casal de ex-presidiários, Jason Duval e Lucía Caminos. Ela é a primeira protagonista feminina jogável da história da franquia.

Segundo diversas estimativas, o custo de produção do novo jogo ficaria entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares (5,5 bilhões e 8,2 bilhões de reais), o que o tornaria o produto de entretenimento mais caro da história, superando inclusive grandes produções cinematográficas. O desenvolvimento já dura mais de oito anos.

*Com informações da AFP