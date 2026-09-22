Além de Rick e Renner: relembre sucessos compostos por Rick para outros sertanejos

Cantor também construiu trajetória como compositor e teve músicas gravadas por nomes como João Paulo e Daniel, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano

Rick Sollo ficou conhecido nacionalmente pela voz à frente da dupla Rick e Renner, mas sua trajetória na música sertaneja também passou pela composição de canções que fizeram sucesso na interpretação de outros artistas. Ao longo da carreira, músicas escritas pelo cantor foram gravadas por algumas das principais duplas do gênero.

Um dos exemplos é “Só Dá Você na Minha Vida”, gravada por João Paulo e Daniel. A obra tem autoria de Geraldo Antonio de Carvalho, nome de batismo de Rick, segundo registro verificado pelo Ecad.

De Chitãozinho e Xororó a Zezé Di Camargo e Luciano

Rick também aparece entre os compositores de “Página de Amigos”, gravada por Chitãozinho e Xororó. A canção foi escrita em parceria com Alexandre e Carlos Eduardo e lançada no fim da década de 1990.

Outro trabalho do sertanejo fora da própria dupla foi “Fazer Amor”, gravada por Zezé Di Camargo e Luciano. Os créditos oficiais disponibilizados pela gravadora identificam Rick como compositor e letrista da faixa.

A lista inclui ainda “Conta Pra Ela”, sucesso de Leandro e Leonardo composto por Rick e Isa Coelho. O registro da obra aponta lançamento em 1992.

‘Agenda Rabiscada’

Rick também participou da composição de “Agenda Rabiscada”, gravada por Milionário e José Rico. A música foi escrita por Rick, Alexandre e Carlos Eduardo e integrou o álbum Decida!!!, de 2003.

A atuação como compositor acompanhou Rick durante diferentes momentos da carreira. Em entrevista publicada em 2006, Daniel destacou que já gravava músicas do artista desde a época em que fazia dupla com João Paulo.

Rick morreu nesta terça-feira (22), após o helicóptero em que viajava ser encontrado na Serra de Santa Catarina. As cinco pessoas que estavam na aeronave morreram.